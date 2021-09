Conoce a Broc Feeney, una de las jóvenes promesas australianas

, el corredor más grande de todos los tiempos. En estos momentos no me lo acabo de creer, me imagino que lo asimilaré al comienzo del año próximo. Formar parte de este increíble equipo y correr en la categoría reina es un sueño hecho realidad”, dijo Broc a RedBull.com.

“No me lo puedo creer. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. El trabajo de los últimos años ha dado sus frutos. Competir en la categoría reina y, además, sustituyendo al mejor de todos los tiempos… No puedo expresar con palabras lo que siento”, añadió.

Siempre he sido bastante joven para lo que estaba haciendo, me gusta que no cuenten mucho conmigo… Me gusta ganar a los mayores.

