BTA: "La narrativa pesa más que la localía"

Me puso muy contento porque Málaga siempre me ha tratado genial y lo sigue haciendo. Me hacía mucha ilusión el hecho de tener compañeros en mi ciudad y convivir con ellos en mi tierra.

Correcto. Podría haberlo hecho mejor. Creo que no hice un mal papel, y la gente disfrutó conmigo, pero yo no llegué a disfrutarlo. Sobre todo en la segunda ronda de mi batalla contra Jesús LC. Estaba un poco despersonalizado, sin ganas.

