BTA irá directo a la Final Nacional

Me pilló de sorpresa. No sabía hasta que punto me iban a respetar esa plaza, ya que era una plaza obtenida en 2019 y no en 2020.

Por otro lado, si que en alguna ocasión llegué a planteármelo como una posibilidad, ya que siendo objetivo y justo conmigo mismo, no pude hacer uso de esa plaza por una causa superior, y no por voluntad propia. Creo que la organización lo ha entendido, y desde aquí quiero agradecerles esta gran oportunidad.

