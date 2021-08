BTA y Gazir pasan por El Interrogatorio

: “Entre 2010 y 2011, me empezó a llamar la atención. Sobre 2012, ya me inscribí a mi primera batalla de parque.”

BTA : “Entre 2010 y 2011, me empezó a llamar la atención. Sobre 2012, ya me inscribí a mi primera batalla de parque.”

: “Suena muy típico, pero no tengo un sentimiento de revancha con ninguno. Me gustaría dar mi máximo nivel y enfrentarme a esa inseguridad que a veces tengo.”

