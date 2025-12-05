Todo lo que necesitas saber sobre MotoGP™ 2026

En 2025, Marc Márquez completó su regreso a la cima dominando la temporada para alzarse con el Campeonato Mundial de MotoGP™ a falta de cinco rondas. Y aunque muchos celebraban en el pit lane, todos estaban atentos a los primeros test de la temporada 2026 como una oportunidad para reconstruir y volver más fuertes.

Algunos ni siquiera esperaron a la última bandera a cuadros de 2025, ya que tanto el Campeón del Mundo 2024, Jorge Martín , como la estrella de KTM, Maverick Viñales , abandonaron la carrera antes de tiempo en la última ronda en Valencia para evitar el riesgo de agravar sus lesiones. El nuevo Campeón del Mundo ni siquiera llegó al fin de semana –ni a las tres rondas anteriores– ya que también está corriendo para recuperarse a tiempo para la pretemporada. Hablando de La Hormiga de Cervera…

01 Los hermanos Márquez dominan el mundo

De nuevo en la cima: Marc Márquez © Michael Jurtin/Red Bull Ring

Por primera vez en la historia de MotoGP™, los dos mejores pilotos del mundo son hermanos, ya que Marc y Álex Márquez se repartieron los honores. Para Marc, fue una vuelta a la cima tras una frustrante sequía de seis años sin título mientras se recuperaba de lesiones y luchaba por encontrar una moto ganadora. Ahora todas las miradas se dirigen a 2026. Con una clavícula rota y daños en los ligamentos tras su caída en Indonesia, ¿podrá un Marc Márquez de 32 años volver una vez más y conquistar otro título? ¿O tras un subcampeonato que marca el mejor resultado de su carrera, ha llegado el momento de que Álex Márquez tome el relevo en el “negocio familiar”? Él llevará la nueva moto en los test, y su feedback será crucial para ajustar la nueva máquina.

Fermín Aldeguer y Alex Márquez en el podio de Indonesia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

02 Pero ¿cómo mejoras una moto campeona del mundo?

La Desmosedici ha sido la referencia de la parrilla, ganando el campeonato cuatro años consecutivos con Francesco Bagnaia (2022 y 2023), Jorge Martín (2024) y Marc Márquez en 2025. La pasada temporada logró 17 victorias, 19 triunfos en Sprint y salió desde la pole 12 veces. Pero la GP25 ha sido mucho más difícil de manejar que su predecesora, y Pecco Bagnaia ha tenido problemas para adaptarse a la nueva máquina, ganando solo dos grandes premios y terminando quinto en la general: la peor temporada del bicampeón en la Ducati oficial.

Alex Márquez saca el codo por delante de Acosta y Binder © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

La prioridad en las pruebas para Bagnaia, Fabio Di Giannantonio y Álex Márquez es que la GP26 iguale las características de manejo de la GP24, más cómoda para el piloto.

03 Miguel Oliveira se pasa a Superbikes

Miguel Oliveira , cinco veces ganador en MotoGP™, deja la parrilla de MotoGP™ para unirse al Campeonato del Mundo de Superbikes con BMW. Esto pone fin a siete años en las tres categorías del campeonato del mundo como parte de KTM, además de etapas con Aprilia y Pramac Yamaha. El popular piloto portugués tuvo palabras amables para la marca austriaca que lo apoyó gran parte de su carrera. “He estado en buenos equipos, equipos que me ayudaron a alcanzar mi mejor potencial, especialmente en Moto2, Moto3”, dijo. “Le debo a KTM porque me ayudaron muchísimo durante toda mi carrera”.

Sustituyéndolo en el equipo satélite Yamaha Pramac llega el tricampeón de Superbikes Toprak Razgatlioglu , que se convierte en el primer piloto turco en correr en la categoría reina y en el primero que pasa de WSBK a MotoGP desde Cal Crutchlow en 2011. Oliveira estará acompañado en el paddock de WSBK por Somkiat Chantra , sustituido en LCR por el brasileño Diogo Moreira .

Miguel Oliveira parte hacia el Mundial de Superbikes © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

04 Se revela el calendario 2026

El calendario de MotoGP™ para 2026 ya ha sido anunciado. Habrá 22 rondas en cinco continentes, con MotoGP™ regresando al Autódromo Internacional de Goiânia por primera vez desde 1989, justo a tiempo para que los aficionados locales animen a Moreira en su temporada de debut. La ronda de Catalunya se mueve más adelante en la temporada y el campeonato también incluirá una nueva carrera de apoyo: la International Bagger Series, exclusivamente con Harley-Davidson. Más sobre esto a continuación.

Ronda Gran Premio Circuito Fecha R1 Tailandia Chang International Circuit 1 Marzo R2 Brasil Autódromo Internacional de Goiânia 22 Marzo R3 Estados Unidos Circuit of the Americas 29 Marzo R4 Qatar Lusail International Circuit 12 Abril R5 España Circuito de Jerez 26 Abril R6 Francia Bugatti Circuit Le Mans 10 Mayo R7 Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 17 Mayo R8 Italia Autodromo Internazionale del Mugello 31 Mayo R9 Hungría Balaton Park Circuit 7 Junio R10 Chequia Brno Circuit 21 Junio R11 Holanda TT Circuit Assen 28 Junio R12 Alemania Sachsenring 12 Julio R13 Gran Brataña Silverstone Circuit 9 Agosto R14 Aragón MotorLand Aragón 30 Agosto R15 San Marino Misano World Circuit 13 Septiembre R16 Austria Red Bull Ring 20 Septiembre R17 Japón Mobility Resort Motegi 4 Octubre R18 Indonesia Mandalika International Street Circuit 11 Octubre R19 Australia Phillip Island Grand Prix Circuit 25 Octubre R20 Malasia Sepang International Circuit 1 Noviembre R21 Portugal Algarve International Circuit 15 Noviembre R22 Valencia Circuit Ricardo Tormo 22 Noviembre

05 Binder se reconstruye con un nuevo jefe de mecánicos

Brad Binder y su nuevo jefe de equipo, Phil Marron © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

El jefe técnico de Razgatlioglu en WSBK, Phil Marron, también hace el cambio y se unirá a Brad Binder en KTM. El sudafricano tuvo otra temporada decepcionante, con un cuarto puesto en Indonesia como su mejor resultado del año. Espera que Marron pueda ayudarlo a recuperar su toque ganador, y las primeras sensaciones son prometedoras. “Parece un tipo realmente, realmente agradable”, dijo Binder sobre el norirlandés. “Seguro que parece muy emocionado por volver al paddock de MotoGP™. Creo que está lleno de ideas interesantes”.

La llegada de Marron también demuestra la confianza que el jefe de Red Bull KTM, Pit Beirer, tiene en el sudafricano, que ha ascendido en las categorías con maquinaria KTM y dio al equipo su primera victoria en 2020. Pero con pilotos del calibre de Maverick Viñales , Enea Bastianini y Pol Espargaró mirando de reojo su asiento, Binder querrá mejorar resultados temprano en 2026.

Hombre estrella: Pedro Acosta © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

06 La estrella de Pedro Acosta sigue en ascenso en KTM

En el otro lado del box del Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta protagonizó una espectacular segunda mitad de 2025 y llega a 2026 como uno de los pilotos jóvenes más valorados del campeonato. Encadenó podios en Sepang y Portimao para sumar cinco en total durante la temporada. Ha sido asesorado entre bambalinas por la leyenda de MotoGP™ Dani Pedrosa , que ha ayudado a afinar su pilotaje para hacerlo más constante y luego para buscar esa primera victoria. “Dani tiene mucha experiencia y simplemente hemos estado hablando de la carrera de ayer y de intentar gestionarla de otra manera”, dijo Acosta. “Es solo mi segunda temporada en MotoGP™, y estoy cometiendo pequeños errores”.

Antiguos compañeros de equipo Casey Stoner y Dani Pedrosa © Philip Platzer/Red Bull Ring

“Sabemos que tenemos muchos puntos débiles en este momento, y por eso solo intento ser un mejor piloto. Dani es, si no el mejor, uno de los mejores para esto. Está haciendo un gran trabajo”.

¡Y tanto! Tras el parón veraniego, Acosta sumó 208 puntos –el doble que en la primera mitad de la temporada– y pasó del 13.º al 9.º en la clasificación general. KTM querrá atarlo con un contrato a largo plazo.

07 El regreso de Jorge Lorenzo

Los pilotos del Tech3 Enea Bastianini y Maverick Vinales © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

En Tech3, los pilotos Enea Bastianini y Maverick Viñales se verán alentados por la buena forma de Acosta al tomar las RC16 de 2025 para la temporada 2026. El exjefe de los equipos Haas y Red Bull en NASCAR, Guenther Steiner, toma las riendas del equipo, y el italiano estará ansioso por empujar al conjunto hacia arriba en la parrilla. Ambos pilotos tuvieron dificultades en 2025, con el nuevo fichaje Maverick fuera por lesión parte del año. Regresó en la ronda final en Valencia solo para retirarse y evitar agravar su lesión en el hombro.

Uno de los talentos más valorados de la parrilla, Viñales vuelve a buscar mejoras en la moto durante los test y mejora en su propio rendimiento mientras se recupera de la lesión. Para ayudarlo, ha reclutado al tricampeón del mundo Jorge Lorenzo como su coach y asesor. “Traer a Jorge a este camino es una gran oportunidad para aprender y mejorar en todos los aspectos”, dijo Viñales. “Su experiencia y perspectiva externa nos ayudará a dar pasos hacia adelante con confianza”.

08 Solo puede mejorar para Jorge Martín

Jorge Martín tuvo un 2025 marcado por las lesiones © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

Jorge Martín cree que aprendió más de su difícil 2025 que de su temporada de 2024, donde ganó el Campeonato del Mundo. El español pasó de las alturas de ganar su primer título mundial en 2024 con Pramac Ducati –el primer piloto en conquistar el campeonato con un equipo satélite– a fichar por Aprilia y sufrir dos lesiones importantes. No fue hasta el GP de la República Checa cuando pudo comenzar a obtener resultados, con un cuarto en Hungría como su mejor posición.

“Aprendí muy poco del año pasado, el año en que fui coronado campeón”, dijo. “De este año he aprendido mucho más. Si hay algo de lo que estoy seguro, es de que voy a ser mejor, voy a competir mejor, voy a comer mejor y voy a entrenar mejor”.

09 Zarco es el rey de las caídas

Todo o nada: el ganador de la carrera en casa, Johann Zarco © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

El intrépido francés de CR Honda, Johann Zarco , terminó la temporada 2025 como el piloto con más caídas en MotoGP™, registrando 28 accidentes oficiales en las 22 rondas del campeonato. Aunque su brillante victoria en casa en Le Mans probablemente compense esa estadística. Irónicamente, el GP de Francia en mojado, donde Zarco se mantuvo en pie, vio el mayor número de caídas en un solo GP con 70 incidentes entre todas las categorías. Jack Miller fue segundo con 25 caídas esta temporada, seguido de Álex Márquez y Franco Morbidelli con 23 cada uno. Entre los pilotos habituales, Luca Marini fue el que más se mantuvo en pie con solo tres caídas en 2025. ¿Quién estará arriba y quién caerá en 2026?

Johann Zarco gana en Francia © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

10 Equipos de MotoGP™ para 2026

Con grandes cambios llegando a MotoGP™ la próxima temporada, ha habido poco movimiento en el mercado de pilotos, con la mayoría ya comprometidos hasta 2027. Miguel Oliveira y Somkiat Chantra se han pasado a WorldSBK, mientras que Toprak Razgatlıoğlu hace el camino inverso. El emocionante Diogo Moreira asciende a MotoGP™ con un movimiento a LCR desde Moto2™. La llegada de los primeros pilotos turco y brasileño también hace la categoría reina un poco más cosmopolita.

Equipo Piloto Piloto Ducati Pecco Bagnaia Marc Márquez Gresini Ducati Álex Márquez Fermín Aldeguer VR46 Ducati Fabio Di Giannantonio Franco Morbidelli Red Bull KTM Factory Racing Brad Binder Pedro Acosta Red Bull KTM Tech3 Enea Bastianini Maverick Viñales Aprilia Jorgé Martín Marco Bezzecchi Trackhouse Aprilia Raúl Fernández Ai Ogura Yamaha Fabio Quartararo Alex Rins Pramac Yamaha Toprak Razgatlioglu Jack Miller Honda Joan Mir Luca Marini LCR Honda Johann Zarco Diogo Moreira

11 Aún más acción en pista

Triumph regresa como proveedor exclusivo de motores para el Campeonato del Mundo FIM Moto2™, y otro nombre famoso llega al circo de MotoGP™: Harley-Davidson. La Bagger World Cup verá a competidores pilotar Harleys especialmente modificadas para velocidad, agilidad y espectáculo. El campeonato, de seis rondas, tendrá carreras los sábados y domingos en selectos grandes premios, con la final en el Red Bull Ring.

Circuit of the Americas (EE. UU.): 27–29 de marzo

Mugello (Italia): 29–31 de mayo

Assen (Países Bajos): 26–28 de junio

Silverstone (Reino Unido): 7–9 de agosto

Aragón (España): 28–30 de agosto

Red Bull Ring (Austria): 18–20 de septiembre

12 ... ¿Y qué nos espera en 2027?

El Campeonato del Mundo de MotoGP™ 2027 promete una revisión completa del reglamento. Algunos novedades incluyen una reducción en el uso de la aerodinámica y la eliminación de los dispositivos de altura de conducción. Los motores serán más pequeños y tendrán menos combustible disponible, aunque el peso mínimo de la moto bajará de 157 kg a 153 kg.

Las nuevas normas están diseñadas para hacer la serie más relevante para la carretera, con motos más eficientes y seguras. Cada piloto tendrá un motor menos para usar durante la temporada, disponiendo de seis. Los equipos técnicos de los fabricantes trabajarán para aumentar el rendimiento y la durabilidad dentro del nuevo reglamento. Las motos ahora funcionarán con combustibles 100 % sostenibles, más respetuosos con el planeta.

La habilidad del piloto también tomará protagonismo ya que MotoGP™ limitará el uso de aerodinámica y de los dispositivos de altura y holeshot, haciendo las motos más seguras y equilibrando el nivel competitivo. MotoGP™ en 2027 promete ser más seguro, más sostenible y aún más espectacular.