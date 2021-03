El atleta de Red Bull, Jukeyz, juega con una clase cada vez que aterriza en Verdansk. Lleva usando la misma clase con pequeños ajustes desde que Warzone irrumpió en la escena en 2020, y sobretodo cuando Activision puso en nuestras manos Call of Duty: Black Ops Cold War y se unió a Warzone en diciembre.

La clase

En la actualidad, el meta juega con un abanico de ventajas para un estilo de juego sigiloso, que incluye beneficios de contra-detección Fantasma y Sangre fría, con el atributo Rastreador en tu tercera ranura para ver los pasos de cualquier enemigo que detectes. Esto no es lo que lleva Jukeyz: su configuración es mucho más agresiva, combinando estas ventajas:

Jukeyz toma estas ventajas para darle ritmo. "Si usas Paso Ligero, tu movilidad aumenta enormemente", dice Jukeyz. "Puedes correr mucho más rápido. Puedes deslizarte mejor. Puedes moverte. Me encanta estar en la posición de poder y colocarme correctamente para disparar a los enemigos y luego precipitarme sobre ellos con la MAC-10".

"Luego está Amplificado", añade Jukeyz. "Vaya, no creo que pueda jugar con otra cosa que no sea Amplificado cuando ves lo rápido que cambias de arma cuando usas esta ventaja, ¿por qué ibas a molestarte con otra cosa?".

Arma primaria