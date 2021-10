Call of Duty siempre ha apostado muy fuerte en el modo multijugador. Este año, el título bélico vuelve a utilizar la típica fórmula “run and gun”. Esto significa un juego rápido y lleno de acción con muchas opciones en cuanto a armas, ventajas y modos de juego. Estos consejos te permitirán empezar con buen pie en el multijugador de Call of Duty: Vanguard.