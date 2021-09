La serie Call of Duty comenzó en la Segunda Guerra Mundial, y aunque fue popular desde el principio, no empezó a cuajar hasta que el juego saltó a un escenario más moderno, Modern Warfare creemos que se llamaba. A partir de ahí, ha viajado a través del tiempo, e incluso al espacio, con diferentes grados de éxito de crítica, así como lo que podría considerarse en el lenguaje de Call of Duty como un "fracaso" (Ghosts, Infinite Warfare). Ahora, y tras el exitoso lanzamiento de Black Ops Cold War, Activision ha echado mano del estudio Sledgehammer Games, encargado de desarrollar el exitoso Call of Duty: WWII de 2017, juego ambientado en la Gran Guerra, para el último lanzamiento de la franquicia, Call of Duty: Vanguard.