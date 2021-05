Call of Duty Warzone: Las mejores armas

Call of Duty Warzone: Las mejores tácticas para empezar

Call of Duty Warzone: ¿El mejor lugar para aterrizar?

Claro, cada partida es diferente, y lanzarse a la misma ubicación cada vez no va a ofrecer siempre las mismas recompensas. Pero es esencial que conozcas tus localizaciones y juegues bien tus cartas siempre que sea posible para adelantarte a tus enemigos.

Para ello, hemos charlado con el profesional de Call of Duty Warzone y extraordinario streamer, Jukeyz. Jukeyz juega habitualmente con una clase cuando se pone las botas en Verdansk, y ha estado jugando todos los días (más o menos) desde que Warzone se convirtió en el battle royale preferido en 2020. Como tal, no hay nadie más adecuado para decirte las mejores reglas de enfrentamiento para cualquiera que caiga en la Season 2 de Warzone Reloaded.

Los vehículos son una parte importante de Warzone: no los pases por alto

"Últimamente, he estado yendo al estadio más que a ningún otro lugar porque es muy útil para conseguir dinero rápido", nos dice Jukeyz. "Una vez que llegas allí, la mayoría de las veces, puedes coger directamente tres cajas naranjas y desde allí puedes conseguir todo el dinero que necesitas en una sola habitación".

