El Gulag de Call of Duty Warzone es una característica curiosa que nunca se ha hecho antes en los juegos, y como no hay un punto de referencia, muchos jugadores pueden tener problemas con él. Si no estás familiarizado con la peculiar mecánica de ‘segunda oportunidad’ de Warzone, básicamente te permite reaparecer después de morir si consigues salir victorioso de un combate 1v1 en un espacio separado y autónomo del resto del mapa. Si eres el tipo de jugador al que le pica el gusanillo de ir a vengarse de los jugadores que acaban contigo en la arena principal, el Gulag es tu amigo.