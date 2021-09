Ahora que Call of Duty: Black Ops Cold War ha iniciado su primera Temporada propiamente dicha, Verdansk ya no es el único mapa del principal battle royale de Activision, Warzone. Desde el lanzamiento de Call of Duty: Warzone en marzo de 2020, los jugadores solo han podido jugar en ese mapa, pero ahora -gracias a la introducción de Rebirth Island- por fin tenemos otro lugar donde luchar. Y lo que es mejor, también hay un nuevo arsenal para que le hinques el diente, con algunas de las armas más mortíferas de Cold War ahora en Warzone.