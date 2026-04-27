Camilla Pedersen, a por tres récords en el Wings for Life World Run

Ya en la cuarentena, ha puesto el foco en el ultrarunning con el objetivo de batir los récords daneses de 50 km, 100 km y seis horas… todo en una sola carrera, el

. Fiel a su espíritu valiente, se ha dado solo 100 días para prepararlo, abrazando un desafío que roza lo imposible y la empuja al límite. “Creo en mí. Pienso que todo es posible si de verdad lo quieres”, dice Pedersen. “Requiere muchísimo trabajo. Pero si quieres algo de verdad, puedes conseguirlo”.