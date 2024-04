Camino y Minijoe son los nuevos campeones de Red Bull BC One

Red Bull BC One Cypher Spain 2024 ¡Red Bull BC One regresa en 2024 para elegir al mejor B-Boy y la mejor B-Girl de nuestro país!

Siguiente parada... la Final Mundial de Red Bull BC One

Un año más Red Bull BC One volvía con una nueva edición en la que la participación ha sido masiva y la calidad desde la primera fase ha sido realmente elevada, lo que muestra el excelente nivel de la escena española del

Tras unos años de ausencia, este 2024 volvía el Red Bull BC One Camp, una serie de jornadas en la que centenares de bailarines han podido disfrutar de workshops impartidos por algunos de los mejores breakers del mundo así como participar en distintos tipos de competiciones como el Footworkez, King of the Cypher y batallas 3vs3.

Hablamos con B-Girl Camino, nueva reina del Red Bull BC One

El punto culminante de esta semana en la que Madrid se ha convertido en el centro del breaking mundial ha sido la final que hemos disfrutado esta tarde. Eran las 16 horas cuando en Matadero Madrid comenzaba la mejor competición de breaking del mundo: el Red Bull BC One.

El público no ha faltado a la cita y centenares de personas se abarrotaban alrededor del cypher situado en el centro de la Plaza B del recinto madrileño.

Este año hemos contado con unos maestros de ceremonias increíbles. Al ya histórico de Red Bull BC One, Artis, que comenzaba el evento con un "¡Madrid, qué está pasando! ¡Matadero!", se sumaba el portugués Max, representando a Momentum Crew.

El jurado ha entrado en escena dejando claro por qué son estrellas del breaking mundial. La legendaria B-Girl Dora y los Red Bull BC One All Star Sunni y Ata. Sin duda, leyendas vivas y pioneros de esta disciplina artística. ¿Quién mejor que ellos para nombrar al mejor B-Boy y B-Girl de nuestro país?

Chino vs Mou-G

La primera batalla entre dos veteranos de las competiciones. Ninguno parecía quería dar el primer paso. Chino ha tomado la delantera dándole al footwork y pronto nos ha regalado varios freezes y 6 steps. Por su parte, Mou-G no ha tardado en reaccionar con mucha energía, y el repertorio de trucos y flares ha salido a relucir.

La primera batalla entre dos veteranos de las competiciones. Ninguno parecía quería dar el primer paso. Chino ha tomado la delantera dándole al footwork y pronto nos ha regalado varios freezes y 6 steps. Por su parte, Mou-G no ha tardado en reaccionar con mucha energía, y el repertorio de trucos y flares ha salido a relucir. Mou-G finalmente ha pasado en esta reñida primera ronda .

Fon vs Assasin Cris

Minijoe vs Amado

ha demostrado la calidad y fuerza desde el primer momento con el arsenal de power moves. Amado ha contestado al reto con buenos momentos aunque la ronda se ha hecho corta. Minijoe en la segunda salida ha hecho un trabajo de pies enorme. Amado, por su parte ha mostrado varios flips y un elbow freeze tremendo. No iba a ser fácil la decisión.

Rodrigo vs Kulatas

Nando Baw vs Nerud

Jorge vs Grazy

El valenciano se enfrentaba al vigente campeón de Red Bull BC One tras haberse batido en duelo ya en 2016.

Lil Dani vs Johnny Fox

El malagueño Lil Dani contra otro legendario de la escena española, el barcelonés Johnny Fox. El catalán comenzaba con muchísima fuerza, realizado un gran trabajo en el suelo, con trucos y power moves de primera. Lil Dani le retaba con un toprock tremendo y luego recital de airflares, para pasar a headspins y shuffles. No se dejaba nada. Johnny fox atacaba con buenos desplazamientos. y culminando con un elbow freeze. La última de Lil Dani se ha basado en buen footwork y unos molinos y freezes para poner la guinda.

El malagueño Lil Dani contra otro legendario de la escena española, el barcelonés Johnny Fox. El catalán comenzaba con muchísima fuerza, realizado un gran trabajo en el suelo, con trucos y power moves de primera. Lil Dani le retaba con un toprock tremendo y luego recital de airflares, para pasar a headspins y shuffles. No se dejaba nada. Johnny fox atacaba con buenos desplazamientos. y culminando con un elbow freeze. La última de Lil Dani se ha basado en buen footwork y unos molinos y freezes para poner la guinda. Lil Dani se lo ha llevado.

Juver vs Clav

Raza vs Furia

Un enfrentamiento de alto octanaje entre dos grandes de la escena. B-Girl Raza ha comenzado la ronda muy fuerte con varias acrobacias. Furia, excampeona, no podía quedarse atrás. Gran estilo y transiciones en su ronda. En la segunda, Raza tenía que darlo todo y ha hecho buen footwork , 3 steps con variaciones interesantes. Furia atacaba con un freezes de muchos kilates y shuffles realmente buenos.

Un enfrentamiento de alto octanaje entre dos grandes de la escena. B-Girl Raza ha comenzado la ronda muy fuerte con varias acrobacias. Furia, excampeona, no podía quedarse atrás. Gran estilo y transiciones en su ronda. En la segunda, Raza tenía que darlo todo y ha hecho buen footwork , 3 steps con variaciones interesantes. Furia atacaba con un freezes de muchos kilates y shuffles realmente buenos. Furia pasaba a top 4.

Sweet Spicy vs Meow

Camino vs Rosse

Jaquelin vs Estrella

