¿Puede Verstappen permitirse perder un solo punto en la lucha por título?

Tras la dramática doble descalificación de McLaren después de la carrera en Las Vegas, el título del campeonato de pilotos de F1 sigue en juego mientras comienza el penúltimo fin de semana de la temporada.

Como el Gran Premio de Catar es un fin de semana con carrera sprint, se pueden ganar más puntos. Eso plantea la pregunta: ¿qué necesita hacer Max Verstappen para mantener vivas sus opciones al título este fin de semana?

01 Lo que puede significar el Gran Premio de Catar para el título del campeonato

El Circuito de Lusail ha sido un coto de caza feliz para Verstappen © Mark Thompson/Getty Images

La respuesta corta es que Verstappen necesita sumar más puntos durante el fin de semana que Norris. Tanto él como Piastri están a 24 puntos de Lando Norris, y con un máximo de 25 puntos disponibles en el fin de semana final, ambos deben estar a menos de 25 puntos para llevar el campeonato más allá de Catar.

Verstappen, por lo tanto, se centrará en terminar por delante de Norris este fin de semana para llevar el título hasta la última cita. Si Verstappen gana tanto la carrera sprint como la carrera principal, estará como máximo a 16 puntos de Norris, suponiendo que el británico termine segundo en ambas.

Si Verstappen gana la carrera y ambos McLaren quedan fuera de las posiciones de puntos, Max llegaría a la última carrera con un punto de ventaja. Eso convertiría la última prueba en un duelo directo entre él y Norris, en el que quien termine por delante del otro ganará el título.

Si Norris suma más puntos que Verstappen y Piastri durante el fin de semana, se proclamará campeón en Catar.

02 Lo que necesita hacer Verstappen

Norris vs Verstappen: ¿quién se llevará el título? © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

En cuanto a lo que necesita hacer Verstappen, ganar la carrera sprint no es vital. Por supuesto, hacerlo aumentaría sus opciones, pero ganar la carrera principal es más importante. La diferencia de siete puntos entre primero y segundo tendrá un impacto mayor.

La temporada pasada, Verstappen ganó el Gran Premio de Catar por seis segundos, con Norris terminando décimo. Estoy seguro de que este año firmaría encantado por el mismo resultado.

Si Verstappen puede reducir la diferencia con Norris a menos de siete puntos a lo largo del fin de semana, llegará a Abu Dabi en una gran posición. Eso significaría que podría asegurarse un quinto título mundial de F1 simplemente ganando la carrera.

03 La forma deslumbrante de Verstappen

Un baño de champán en Las Vegas © Hector Vivas/Getty Images/Red Bull Content Pool

La forma con la que llega Verstappen al fin de semana en Catar le sitúa en un buen lugar. Desde el parón veraniego ha ganado cuatro carreras y ha subido al podio en las otras cuatro, recortando significativamente la distancia con los líderes papaya.

Hablando con racingnews365, Verstappen dijo: “Ellos [Norris y Piastri] cometieron algunos errores después del parón o tuvieron algún choque, mientras que nosotros hicimos buenas carreras en las que todo encajó. Y sí, entonces puedes recortar muy rápido”.

A continuación se muestra un desglose de cuántos puntos han sumado los tres contendientes desde el parón veraniego:

Norris - 115

Piastri - 82

Verstappen - 179

04 El historial de títulos de Verstappen

El tercer título mundial se selló bajo las luces de Doha en 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool

En las cuatro temporadas anteriores en las que Verstappen ha sido campeón, no había llegado a las dos últimas carreras como un aspirante tan rezagado. Su primer título, el de 2021, fue famoso por su igualdad, con Verstappen ganando en la última vuelta, pero sus otros tres triunfos fueron relativamente sencillos.

Si logra eliminar la desventaja de 24 puntos con Norris en las dos últimas carreras, este será el quinto título mundial de Max. Tras los acontecimientos posteriores a la carrera del GP de Las Vegas, todo está en juego, pero el fin de semana de Catar es clave.