Así es como el campeón Kalle Rovanperä ha cambiado el mundo de los rallies

A lo largo de los años, esa información quedó almacenada. Registrada. Se podía hablar de ella, pero no se podía enseñar. Había que aprenderla y ganársela. Esa sensación de las condiciones y la comprensión de lo que haría a la pelota. Se convirtió en algo casi subconsciente. Por esa razón, Muralitharan fue el lanzador número uno del mundo durante un récord de 1.711 días.

Comete un error, estréllate y no vuelves hasta dentro de 12 meses. Junto con tus esperanzas de obtener un resultado en ese rally, tu error también te ha golpeado en la búsqueda de experiencia a largo plazo.

"Es muy difícil", dijo. "En las carreras que se desarrollan dentro de un circuito, si cometes un error, puedes volver y conducir de nuevo. Puedes adquirir más experiencia. En los rallies, si te sales de la carretera, no vuelves a ver el lugar hasta dentro de un año. Y cuando vuelves, el estado de la carretera y de la curva puede cambiar completamente. Gran parte de los rallies sigue siendo la experiencia que puedes adquirir a lo largo de la carrera".

"Nunca es lo mismo", dijo tras salirse de la carretera en la prueba de 1995. "No sabes si tendrás hielo negro o asfalto limpio. Y luego tienes a los espectadores tirando la nieve en la carretera, no sabes dónde van a estar. Se necesita mucha experiencia en este rally".

Es cierto que podrías conducir la mayoría de las carreteras del WRC cuando quisieras. El famoso Col de Turini es, por ejemplo, una carretera pública que puede ser conducida por cualquiera, en cualquier momento. Pero atornillar un juego de neumáticos blandos a tu coche de rally y arrancarlo a toda velocidad en una mañana nublada de marzo no es una opción.

All Live ha revolucionado la forma en que los pilotos estudian las líneas

All Live es un sorprendente servicio de streaming que ofrece imágenes en directo de cada rincón de cada etapa de cada rally de todo el mundo.

Los aficionados pueden ver -y escuchar- todo. Es increíble. Y lo ha cambiado todo. Ya no hay secretos.

