Campeonato Mundial de Skateboarding Street 2023: toda la información

El skatepark diseñado por California Skateparks y acreditado por World Skate estará listo para rodar en el espectacular Coliseo Ariake de Tokio, que acogerá por primera vez un evento de skateboarding, una experiencia única en todos los sentidos. El eje simétrico del skatepark no confiere ninguna ventaja ni a los skaters regular ni a los goofy-footers. El programa de certificación del World Skate park asegura que la construcción sea supervisada por el Departamento de Instalaciones del World Skate, que garantiza los más altos niveles de construcción adecuados para albergar eventos internacionales. Esto garantiza a los patinadores la consistencia de los estándares del "Field Of Play" en todo el mundo.

El portugués Gustavo Ribeiro podría ser el hombre más trabajador del skateboarding profesional actual. Además de su prolífica carrera en los concursos, incluida su medalla de plata en los Campeonatos del Mundo WST de EAU en febrero de 2022, también ha filmado vídeos completos para sus patrocinadores de tablas, ropa y calzado, y ha lanzado su propio programa de Youtube "Mundo Gustavo" en los últimos 3 años. En pocas palabras, está haciendo trucos que nadie más hace y con una consistencia que normalmente no se asocia con el skateboarding europeo. Todo esto, tenlo en cuenta, mientras rehabilita una fractura de hombro.

Jagger Eaton, de Arizona, fue el único skater que se inscribió tanto en Street como en Park en los Campeonatos del Mundo de 2022, lo que supone un increíble nivel de talento polifacético para el skateboarding. También compite tanto en Street como en Park en el World Skateboarding Tour 2023. Criado en torno al skate, ya que sus padres dirigen el skatepark Kids That Rip, Jagger es posiblemente el skater más constante del mundo en la actualidad, y sigue aportando trucos nuevos todo el tiempo.

Wenhui Zeng es la punta de lanza del nuevo interés de China por el skate de competición. Procedente de las artes marciales, fue seleccionada para formarse como skater en 2017, alrededor de los 12 años, y un año después debutó como skater profesional en el Open Internacional de Skate. Zoe, como se la conoce, quedó cuarta en los Juegos Asiáticos de 2018 y llegó a ganar el Campeonato Nacional de Skateboarding de China en 2019 y 2020. Hace un año no estaba en ninguna parte, relativamente hablando, y ahora es 17ª y está llamando a la puerta de la clasificación para París. En Tokio 2020, Zoe llegó a la final y terminó sexta en la general, el mejor resultado de la historia del skate chino en grandes competiciones, y sólo tenía 15 años.

