Los juegos que nos gustaría ver en la Capcom Fighting Collection

Vampire Savior: The Lord of Vampire

Desgraciadamente, no hay rastro de Street Fighter III. Incluso si solo se hubiera podido incluir una de las tres variantes en la colección, Third Strike habría sido, por supuesto, la mejor elección. El juego no solo está considerado como uno de los mejores títulos de Street Fighter, sino que también fue el escenario de uno de los momentos más importantes de la escena de los torneos de lucha: el EVO Moment 37, que tuvo lugar en 2004 en un combate entre el estadounidense Justin Wong y el japonés Daigo Umehara. Este último estaba de espaldas a la pared y logró lanzar un contraataque fatal defendiéndose perfectamente.

Desgraciadamente, no hay rastro de Street Fighter III. Incluso si solo se hubiera podido incluir una de las tres variantes en la colección, Third Strike habría sido, por supuesto, la mejor elección. El juego no solo está considerado como uno de los mejores títulos de Street Fighter, sino que también fue el escenario de uno de los momentos más importantes de la escena de los torneos de lucha: el EVO Moment 37, que tuvo lugar en 2004 en un combate entre el estadounidense Justin Wong y el japonés Daigo Umehara. Este último estaba de espaldas a la pared y logró lanzar un contraataque fatal defendiéndose perfectamente.

Desgraciadamente, no hay rastro de Street Fighter III. Incluso si solo se hubiera podido incluir una de las tres variantes en la colección, Third Strike habría sido, por supuesto, la mejor elección. El juego no solo está considerado como uno de los mejores títulos de Street Fighter, sino que también fue el escenario de uno de los momentos más importantes de la escena de los torneos de lucha: el EVO Moment 37, que tuvo lugar en 2004 en un combate entre el estadounidense Justin Wong y el japonés Daigo Umehara. Este último estaba de espaldas a la pared y logró lanzar un contraataque fatal defendiéndose perfectamente.