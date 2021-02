Me encanta meterme en el océano todos los días; siempre me siento mejor después de mojarme las branquias (risas). El mar puede ser un desafío, puede ser frustrante, me ha causado mucha angustia a veces, pero también me ha traído mucha alegría, paz y me ha brindado oportunidades increíbles. No importa lo que pase en la vida, sea lo que sea por lo que esté pasando, el océano siempre ha estado ahí para guiarme.