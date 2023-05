Conoce a Carlos de la Cal, ganador de Red Bull Doodle Art España

Red Bull Doodle Art Where does the mind take you?

No me resultó muy complicado en cuanto a concepto, pero sí tienes que meter muchas cosas que casen entre ellas, que todo tenga cohesión y sentido. Ahí está la dificultad. Que todo conecte y sea un conjunto, no muchas cosas sueltas.

Estudié Ingeniería de Diseño Industrial y realicé un Máster de Ilustración Digital, que es lo que más me gustaba, más enfocado al diseño gráfico. He trabajado en cosas de todo tipo que no tienen nada que ver con esto y sí que tenía claro que no me motivaba trabajar x horas en una empresa, un sueldo y demás. Entonces, como quería ser mi propio jefe, me lancé a la aventura con un compañero de la universidad, montamos un estudio de diseño, personalización textil y diseño web en Valladolid hace un año y estamos muy contentos y trabajando mucho.

