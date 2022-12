Carlos Sainz está listo para luchar por su cuarto trofeo en el Dakar 2023

Un triunfo que no solo da optimismo a Carlos sino también a todo el equipo

No te pierdas Sainz: Vivir para competir

y, con el Dakar asomando por la ventana, no esconde sus ansias de pisar las dunas de Arabia Saudí. “El Dakar es como las 24 Horas de Le Mans, una carrera que solo se disputa una vez al año y sabes que todo te lo juegas a una carta, así que tratas de llegar lo mejor posible. A medida que se acerca la carrera, los días se hacen más largos y todos los componentes del equipo tenemos más ganas que se acerque el día de la salida. Reconozco que una vez allí, a falta de un par de días para el inicio, sí empiezo ya a sentir la tensión”.

Ahora, a sus 60 años, El Matador sigue manteniendo ese afán competitivo que siempre le ha caracterizado y, con el Dakar asomando por la ventana, no esconde sus ansias de pisar las dunas de Arabia Saudí. “El Dakar es como las 24 Horas de Le Mans, una carrera que solo se disputa una vez al año y sabes que todo te lo juegas a una carta, así que tratas de llegar lo mejor posible. A medida que se acerca la carrera, los días se hacen más largos y todos los componentes del equipo tenemos más ganas que se acerque el día de la salida. Reconozco que una vez allí, a falta de un par de días para el inicio, sí empiezo ya a sentir la tensión”.

Ahora, a sus 60 años, El Matador sigue manteniendo ese afán competitivo que siempre le ha caracterizado y, con el Dakar asomando por la ventana, no esconde sus ansias de pisar las dunas de Arabia Saudí. “El Dakar es como las 24 Horas de Le Mans, una carrera que solo se disputa una vez al año y sabes que todo te lo juegas a una carta, así que tratas de llegar lo mejor posible. A medida que se acerca la carrera, los días se hacen más largos y todos los componentes del equipo tenemos más ganas que se acerque el día de la salida. Reconozco que una vez allí, a falta de un par de días para el inicio, sí empiezo ya a sentir la tensión”.