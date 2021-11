El tiempo no pasa en balde para nadie, pero hay personajes que logran con éxito resistir su persistente peso. Carlos Sainz , el piloto español de automovilismo más laureado y aclamado del mundo, es sin lugar a duda uno de ellos. A sus 59 años, el madrileño sigue siendo una perita en dulce para los grandes fabricantes , ya que aún siguen viendo en él el compromiso, el trabajo y la velocidad, difíciles de encontrar reunidas en un mismo piloto.

Su trabajo, ambición y pasión siempre han estado presentes en su carrera deportiva y, dejando de lado los resultados que le avalan, posee un conocimiento tan amplio, tan brutal, que firmas como Audi le confía proyectos tan ambiciosos como el desarrollo de su último prototipo, el RS Q e-tron ; una máquina con motor híbrido que perseguirá, junto con nuestro protagonista, la victoria en el próximo Rally Dakar .

La vida de Carlos es tan extensa, que Prime Video nos ofrece un documental de seis episodios sobre la vida y milagros del madrileño que se estrenará en la plataforma el próximo 2 de diciembre. En ‘Vivir para Competir’ , producida por TBS en colaboración con Red Bull Media House , nos adentraremos en lo más personal de Sainz y descubriremos la trayectoria de uno de los más grandes del deporte de motor.

Y para añadir más leña al fuego, el centro de Madrid se paralizará el 28 de noviembre a las 12 de la mañana ante la exhibición que nos tiene preparado Carlos Sainz al volante de sus coches más icónicos. El Paseo de Recoletos, entre las plazas de Cibeles y de Colón, se transformará para el Red Bull Carlos Sainz Showrun , un evento que, según el propio Sainz “no podéis perderos”.

Con la docuserie de Prime Video y el Red Bull Carlos Sainz Showrun a punto de arrancar motores, nos sentamos con Carlos para que nos pusiera al día de ambos proyectos.

Al principio no fue fácil hacer este documental, porque siempre he tratado de proteger un poco mi vida privada. Carlos Sainz

¿Qué significa para ti haber rodado tu propia serie documental?

Tomar la decisión de hacer el documental de este calibre no fue fácil, porque hasta ahora siempre he tratado de proteger un poco mi vida privada y eso era dar un paso para compartir muchas cosas que hasta ahora no se habían visto; cosas más íntimas y familiares, pero pensé que quizás era el momento de compartirlas. También es cierto que el mundo de los documentales está tomando mucha relevancia dentro de la vida de los deportistas y al final me animé.

Y luego, por otro lado, me he dado cuenta de lo larga que está siendo mi carrera deportiva. Cuando empiezo a tirar de hemeroteca y a recordar todos esos años de mi vida, me doy cuenta de ciertas cosas de mi pasado que quedaron atrás y que son muy importantes para mí.

¿El documental ha hecho que recuerdes algún momento específico que hubieras olvidado?

Por supuesto, porque quieras o no he tenido que bucear en mi vida para recordar buenos y malos momentos. Detalles que me han hecho pensar en situaciones que han sucedido hace muchos años y que en algunos casos tenía olvidados. Pero ha sido una situación simpática, interesante y de alguna manera recordarlo y volverlo a tener presente me ha dado una visión global de lo que ha sido mi carrera como profesional.

Al volante de un Mini, Sainz logró su tercer Dakar en 2020 © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

El documental hace un repaso brutal y con el detalle suficiente para hacerlo muy interesante. Carlos Sainz

¿Tienes algún ejemplo en concreto de alguno de estos episodios?

Situaciones deportivas en general como accidentes, resultados, fallos mecánicos o momentos decisivos que nos jugábamos el mundial. En fin, han pasado muchas cosas. Incluso durante los primeros años han sucedido tantas cosas que han sido imposibles incluirlas en el documental. Situaciones que sí hubo que recordarlas y luego hemos tenido que pasarlas por alto por falta de tiempo. ¡Y eso que son seis capítulos! Aun así, el documental hace un repaso brutal y con el detalle suficiente para hacerlo muy interesante.

En la docuserie vemos figuras como Alonso, Kankkunen, Zak Brown, entre muchos otros. ¿Cuál es el testimonio que más te ha sorprendido?

Lo cierto es que hay muchos. Hay gente que ha sido muy importante en mi vida deportiva como Juanjo (Lacalle), Carmelo Ezpeleta o profesionales que han estado compartiendo cabina como mis Luis Moya, Lucas (Cruz), Marc (Martí) o Antonio Boto, por desgracia recientemente fallecido. Gente importantísima que cuando haces este repaso a tu historia te das cuenta de lo mucho que tienes que agradecer.

También hay muchos anónimos que no se mencionan, pero que salen de refilón y de repente me acuerdo de ellos: mecánicos, ingenieros y un largo etcétera. En ese preciso momento te das cuenta de que debería haberlos nombrado. Hay muchísimas personas que han sido determinantes y a lo mejor no los menciono en este documental por motivos obvios de espacio, pero están en mi memoria.

Su pilotaje agresivo ha marcado el desenlace de varios Dakar © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

La gente joven conoce más mi situación deportiva actual, mis participaciones y victorias en el Dakar. Carlos Sainz

¿Cómo crees que va a acoger este documental la generación más joven, aquella que desconoce tus inicios y solo te conoce por el Dakar?

Tengo curiosidad por verlo. No sé si les va a gustar o no, pero hay ciertas cosas que tengo interés por saber si les va a interesar. La gente joven conoce más mi situación deportiva actual, mis participaciones y victorias en el Dakar. Pero el documental les va a dar una mayor perspectiva de lo que se consiguió hace muchos años y el porqué de muchas cosas; por ejemplo, como logré hacerme un nombre en el Mundial de Rallies o como España conquistó su primer campeonato del mundo de automovilismo.

Yo creo que eso les va a dar una idea más real de lo que ha sido mi vida deportiva y no tan reciente como los últimos Dakar. Para los más veteranos como, yo me imagino que les va a hacer recordar esas situaciones y los aficionados a los rallies recapitularán sobre lo que supuso la llegada del primer rally a España o la primera victoria. El tiempo dirá qué es lo que opinan los más jóvenes.

Su pasión por el automovilismo no cesa en Sainz © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

El 28 de noviembre se celebra el Red Bull Carlos Sainz Showrun en el centro de Madrid, ¿Qué significa para ti protagonizar un espectáculo de este nivel en tu ciudad?

Es la ocasión perfecta de compartir con todos los madrileños parte de mi carrera deportiva. Vamos a traer esos coches que han sido míticos y fundamentales para mí y que me han ayudado a conseguir lo que he logrado. Son coches muy especiales y específicos, y espero que la gente disfrute tanto como yo de este espectáculo. Y que vaya por delante todo mi agradecimiento a todos aquellos que se acerquen y a todas las instituciones que lo han hecho posible.

El plato fuerte será el Audi RS Q e-tron, un híbrido con el que participaremos en el Dakar 2022. Carlos Sainz

¿Puedes citar los coches que van a estar presentes?

La idea es presentar uno de mis primeros coches de carreras, el Seat Panda , y el Toyota Celica que me encumbró en el mundial de rallies. Luego, por supuesto, un Audi Quattro para que la gente pueda apreciar la espectacularidad de lo que fue el Grupo B , la categoría más salvaje que ha visto el mundial de rallies y el coche campeón del Mundial de Rallycross, el Audi S1 WRX , una máquina súper espectacular de 600 CV. El plato fuerte será el Audi RS Q e-tron , un híbrido con el que participaremos en el Dakar 2022 y creo que merecerá la pena ver.

¿Cuál es el lugar más extraño donde has pilotado? ¿Puede que sean las calles de Madrid…?

Sin ninguna duda. La ciudad de Madrid es un lugar muy emblemático, sobre todo para un madridista como yo. Estar al lado de la Cibeles, del ayuntamiento, es muy especial para mí. Pero lo importante es que todos pasemos un rato agradable y que podamos divertirnos en una mañana de domingo diferente.

Creo que será interesante ver cómo ha evolucionado la industria del automovilismo en el mundo de la competición. Carlos Sainz

¿Qué les dirías a los madrileños para que acudan a la cita?

Yo los animo a que vayan para que disfruten de la historia reciente del automovilismo. Van a ver coches de diferentes épocas, desde un Seat Panda hasta el último coche del Dakar, un vehículo que aún no ha sido presentado en sociedad y con el que intentaremos alcanzar un nuevo hito. Por lo tanto, creo que será interesante ver cómo ha evolucionado la industria del automovilismo en el mundo de la competición.