Carlos Sainz vuela en Madrid con su Audi RS Q e-Tron del Dakar

Carlos Sainz en Cibeles con The Grefg como copiloto

Como haciendo un repaso a su carrera deportiva, Carlos Sainz ha pilotado por las calles de Madrid un Seat Panda 45 Grupo 2, el coche que marcó sus inicios en la Copa Panda y en el nacional de rallies. Juanjo Lacalle, su copiloto con el Panda en el Campeonato de España de Rallies estuvo presente en la exhibición y estuvo contando muchas anécdotas sobre aquella época, puesto que él y Carlos Sainz se repartían los roles de piloto y copiloto media temporada cada uno: "cuando Carlos era copiloto, me pedía que fuera más despacio. No le gustaba nada el asiento de la derecha y como era mejor piloto que yo, pues me tocó a mí ser copiloto”.