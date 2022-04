Cómo correr en Red Bull Autos Locos... ¡y ganar!

"Antes de competir, mueve el volante hacia adelante y hacia atrás para comprobar que las juntas del sistema de dirección son sólidas y que no hay demasiado juego en su configuración. Si está bien y firme eso se reflejará en tu conducción, y cuando alcances velocidades elevadas las ruedas aguantarán y no se bloquearán".

"Antes de competir, mueve el volante hacia adelante y hacia atrás para comprobar que las juntas del sistema de dirección son sólidas y que no hay demasiado juego en su configuración. Si está bien y firme eso se reflejará en tu conducción, y cuando alcances velocidades elevadas las ruedas aguantarán y no se bloquearán".

"Antes de competir, mueve el volante hacia adelante y hacia atrás para comprobar que las juntas del sistema de dirección son sólidas y que no hay demasiado juego en su configuración. Si está bien y firme eso se reflejará en tu conducción, y cuando alcances velocidades elevadas las ruedas aguantarán y no se bloquearán".

"Tienes que ganar confianza a los mandos de tu auto loco. Tirábamos de nuestro coche de carreras por un aparcamiento atado a un vehículo con una cuerda, solo para comprobar que la dirección y los frenos estaban bien; luego afrontábamos distintas colinas cada vez más empinadas. No tan empinadas como el Alexandra Palace, pero igual de desafiantes. No se puede replicar con exactitud, pero puedo decir que en 2019 Jack parecía que tenía la pista bajo control, moviendo con fuerza los brazos mientras corría cuesta abajo. Hay un par de momentos en los que estás en una recta y tienes unos segundos para interactuar con el público antes de un salto".

"Tienes que ganar confianza a los mandos de tu auto loco. Tirábamos de nuestro coche de carreras por un aparcamiento atado a un vehículo con una cuerda, solo para comprobar que la dirección y los frenos estaban bien; luego afrontábamos distintas colinas cada vez más empinadas. No tan empinadas como el Alexandra Palace, pero igual de desafiantes. No se puede replicar con exactitud, pero puedo decir que en 2019 Jack parecía que tenía la pista bajo control, moviendo con fuerza los brazos mientras corría cuesta abajo. Hay un par de momentos en los que estás en una recta y tienes unos segundos para interactuar con el público antes de un salto".

"Tienes que ganar confianza a los mandos de tu auto loco. Tirábamos de nuestro coche de carreras por un aparcamiento atado a un vehículo con una cuerda, solo para comprobar que la dirección y los frenos estaban bien; luego afrontábamos distintas colinas cada vez más empinadas. No tan empinadas como el Alexandra Palace, pero igual de desafiantes. No se puede replicar con exactitud, pero puedo decir que en 2019 Jack parecía que tenía la pista bajo control, moviendo con fuerza los brazos mientras corría cuesta abajo. Hay un par de momentos en los que estás en una recta y tienes unos segundos para interactuar con el público antes de un salto".

"Cada coche necesita un tipo de piloto diferente. En 2019 solo fuimos el quinto más rápido, no teníamos un coche construido para la carrera más rápida porque también queríamos estabilidad. Cuando ves que se te va de las manos, por ejemplo, puedes necesitar los frenos para volver a tener el control. Los conductores de coches más voluminosos pueden no necesitarlo. Hay un par de puntos estrechos en el circuito en los que hay chicanes y hay que pasar por encima de los fardos de paja, y para los que tienen coches más rápidos, probablemente sea ahí donde despeguen".

"Cada coche necesita un tipo de piloto diferente. En 2019 solo fuimos el quinto más rápido, no teníamos un coche construido para la carrera más rápida porque también queríamos estabilidad. Cuando ves que se te va de las manos, por ejemplo, puedes necesitar los frenos para volver a tener el control. Los conductores de coches más voluminosos pueden no necesitarlo. Hay un par de puntos estrechos en el circuito en los que hay chicanes y hay que pasar por encima de los fardos de paja, y para los que tienen coches más rápidos, probablemente sea ahí donde despeguen".

"Cada coche necesita un tipo de piloto diferente. En 2019 solo fuimos el quinto más rápido, no teníamos un coche construido para la carrera más rápida porque también queríamos estabilidad. Cuando ves que se te va de las manos, por ejemplo, puedes necesitar los frenos para volver a tener el control. Los conductores de coches más voluminosos pueden no necesitarlo. Hay un par de puntos estrechos en el circuito en los que hay chicanes y hay que pasar por encima de los fardos de paja, y para los que tienen coches más rápidos, probablemente sea ahí donde despeguen".