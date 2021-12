. No es una deportista profesional, pero lo parece. Por aspecto; compacta, fuerte, fibrada. Por tenacidad: “Entreno de lunes a viernes al menos dos horas. Suelo hacerlo por las mañanas y si algún día no me da tiempo a todo, una hora entonces y otra por la tarde”. Los domingos los reserva a competir, sobre todo en

es que soy una persona normal y corriente, no tengo ninguna habilidad especial más que sacrificio y pasión por el deporte. Me cambió la vida cuando lo retomé, tras a dar a luz a mis tres hijos. Antes, de pequeña, había sido velocista primero y practicado gimnasia deportiva después, pero me centré en estudiar y en la época universitaria me desenganché. Ahora mi misión es que las personas vean que el deporte ayuda muchísimo a tener una vida más feliz. Si yo puede hacerlo cualquiera lo puede”.

: “Lo que me gusta transmitir en mis

, os va a encantar. Sobre todo por el componente motivador, pues el compromiso adquirido no es con el rendimiento sino con la concepción del

en un fin de semana (se trata de tres pruebas: Sprint, 5 km con 20 obstáculos; Super, 10 km con 15 obstáculos; y Best, 21 km con 30 obstáculos)”. Casi nada. Como para que las piernas no pidan un poquito de tregua. Unas migajas aunque sea. Además, en las dos pruebas de mayor longitud se clasificó entre las tres primeras. La más corta la aprovecha siempre para “correr con miembros de Mad Spartans, unos 12-15 por carrera. Vamos todos juntos y es un experiencia muy buena porque la gente descubre que esto es duro, sí, pero también asequible”.

. Por el rabillo del ojo osculta su mejor marca personal en 10 km (43 minutos), aunque sabe que va a estar complicado abordarla. Porque a principios de otoño se pasó dándole leña al mono: “Estoy con una sobrecarga iliotibial que me limita un poco a la hora de correr, porque después de participar en

, mejor tiempo el año pasado, le había advertido de que la movida no era precisamente un paseo vespertino culminado por unas maravillosas vistas de Malasaña. Todo lo contrario. A muerte desde el tiro de salida. No la mintió.

