Chuty: ''Ya lo he ganado todo''

Chuty es el nuevo campeón internacional de Red Bull Batalla.

El pasado 2 de diciembre, superó en primera ronda a Spektro , en cuartos de final al hasta entonces vigente campeón Aczino en una batalla que pasará a la historia, en semifinales a Mecha , y en la final, al anfitrión y revelación del día, Fat N .

Más de doce mil espectadores se conglomeraron en Bogotá para ser testigos de uno de los capítulos más imborrables de la historia del freestyle, y por qué no, de los más esperados: el último y más importante título que le faltaba a Chuty.

No hemos querido desaprovechar la ocasión y hemos contado con las primeras palabras del campeón tras el reciente logro que tan festejado ha sido por la comunidad.

Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 © Gary Go / Red Bull Content Pool

¿En quién fue la primera persona en la que pensaste cuando te proclamaste campeón internacional?

Principalmente en mis padres, por el motivo de mi regreso en esta edición. Pero también en mucha gente que ha estado apoyando el año entero desde la regional de Madrid.

También piensas que tienes treinta años y este es el último título que te falta. Se te pasan muchas cosas más por la cabeza, pero principalmente eso, pensé en mis padres.

¿Es el título que más te ha emocionado lograr?

No lo se. También tengo muy presente la primera nacional de Red Bull que gané, pero era una felicidad más inconsciente. Ese año me apunté para vivir la experiencia, y acabé siendo campeón de España. Para mí era imposible.

Aquí sí que me veía entre los favoritos y sí era consciente de lo que era capaz si tenía un buen día. Lo veía posible. Así que en cuanto felicidad consciente, y la tranquilidad y la relajación que me ha dado ganar el cinturón, te diría que sí.

¿Qué diferencias tanto buenas como malas ha habido entre esta internacional y las anteriores en las que has competido?

Lo peor ha sido el tema de la presión. Otro año se me veía de manera diferente. Era de los favoritos pero no tan favorito. Podía ganar cualquiera. Solamente en España ya estaban Skone y Arkano.

Este año, desde que anuncié que regresaba, la final de la internacional ya era con Aczino y aún no había enviado el vídeo de inscripción donde tenía que rimar camión con avión. Además parecía el mundial de Messi en Qatar: si ganaba, estaba hecho para mí, y si perdía era una pechofriada.

En cuanto a lo mejor, el cambio de mentalidad. He mejorado respecto a cómo afrontar las competiciones, las ramas, los diferentes inconvenientes que pueden ir surgiendo. También el contexto es muy diferente. Antes me costaba mucho más competir fuera de España. Ahora, aunque Colombia apoyaba más a Fat N que al resto, algo que es totalmente comprensible y no le vamos a pedir a Colombia algo que no ocurre en ningún país, el resto de los competidores nos sentíamos apoyados.

CUANDO SOLO COMPITES COMO VISITANTE CUANDO TE TOCA EL LOCAL, COMPITES A GUSTO. Chuty

Chuty y Fat N en la final © Maximiliano Blanco / Red Bull Content Pool

¿Te has sentido el más apoyado tras el local? He visto mucha alegría en general por tu logro del título.

No se. La sensación general es que todo el mundo iba con el suyo, con el que más le gustaba, pero si ganaba yo, se entendía que lo merecía. Obviamente no en todos los casos.

¿Cuál es la felicitación que más te ha llamado la atención?

La que más ilusión me ha hecho es la de Estopa. Pero ya habíamos interactuado. Es el mismo caso que Ibai.

Rudy Fernández también me ha felicitado y es un jugador al que admiro mucho, pero ya había hablado sobre él en alguna entrevista y podía llegar a imaginarme que sabía de mi existencia.

La felicitación que más me ha sorprendido muchísimo ha sido un mensaje que he visto esta mañana de Carlos Alcaraz.

Hay una batalla que todo el mundo esperaba que se diese y se acabado dando. La que os enfrentó a ti y a Aczino en los cuartos de final. Quedará para la historia sin ninguna duda. ¿Qué significó para ti?

Para mí era muy clave porque quería enfrentarme a él y a Fat N en la competición. A él, porque era el vigente campeón hasta entonces, y por el contexto de todo el año. Ha calentado mucho la batalla y si luego no nos cruzábamos, era como escribirnos muchos mensajes para no quedar para cenar.

Las sensaciones fueron muy guays y raras a la vez. En los minutos los dos tuvimos nuestros momentos. Lo que más me sorprendió fue el hilo argumental de la réplica. Pese a que yo empezaba y él me contestaba, parecía que yo era el que le respondía a él y conseguí mayor impacto. Se puede ver reflejado en el resto de los participantes y en la grada.

ME HIZO ILUSIÓN ENFRENTARME A ACZINO PORQUE NUNCA SE HABÍA DADO ESA BATALLA EN RED BULL. AL FREESTYLE LE HACÍA ILUSIÓN VERLA. Chuty

Hay opinión dividida en redes respecto al resultado de esa batalla antes de la réplica. ¿Qué valoración te merece el veredicto?

Para mí, era mía antes de la réplica. Al parecer para él, también era suya antes de la réplica. Contrastando opiniones en redes veo que el 50% opina que era suya, y el 50% opina que era mía. También se reflejó así en la votación de los jueces.

Siendo sinceros y honestos, todos cuando competimos, pensamos que lo hemos hecho mejor que nuestro rival y que si no nos votan es que no han sabido apreciar nuestra performance. Pensándolo en frío y siendo objetivo, si la mitad piensa que gano yo, y la mitad piensa que no, entiendo que es más réplica de lo que yo pueda percibir.

Chuty vs Aczino © Gary Go / Red Bull Content Pool

El año que viene la Final Internacional será en tu casa, el 30 de noviembre de 2024 en el WiZink Center. ¿Vas con ganas de conseguir el segundo cinturón consecutivo? ¿Quieres ampliar tu marca?

No he pensado aún en eso. Ahora mismo necesito llegar a casa, ver a mi familia, ver a mis amigos y comer mal. Supongo que cuando llegue la fecha tendré mucha motivación.

Nunca he sido anfitrión en mi ciudad en una competencia internacional individual de esta magnitud y no se que se siente. Encima en mi ciudad. Puede ser guay.

Tampoco es que quiera dejar ninguna marca. Yo quería ganar todos los títulos y ya lo he conseguido. Estoy tranquilo. Me da igual retirarme mañana o dentro de cinco años, que me habré retirado ganando todo.

Al igual que en las entrevistas previas a la internacional no me sentía menos que mis compañeros, ahora no me siento más que ellos. Estoy contento con mi vida y eso es lo que me importa.

La última pregunta. Ahora que eres campeón del mundo, ¿qué se necesita para ser campeón del mundo?

No lo se. Es un poco raro y va a parecer broma porque siempre lo digo, pero creo que tienes que tener un nivel mínimo muy elevado para que cuando aparezca tu momento de ganar, no lo desaproveches.

También tienes que estar en el momento indicado en el contexto adecuado. Hay compañeros que he visto que han tenido un nivel increíble y no han ganado, y luego cuando han estado en un peor estado de forma, han ganado. Yo mismo puedo pensar que he tenido días en los que he perdido, que me ha gustado más cómo lo he hecho, y sin embargo, el sábado pasado gané.

Final Internacional Colombia Los mejores freestylers del mundo se verán las caras en Colombia ¿Quién será este año el campeón?

¿Qué te han parecido las palabras de Chuty?

Comparte a través de tus redes sociales con el hashtag #RedBullBatalla que te han parecido las palabras del nuevo campeón internacional, y no te olvides de revivir la Final Internacional de Colombia.

Síguenos en @RedBullBatalla para no perderte ninguna novedad. Tendremos nuevas noticias muy pronto.