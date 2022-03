© Paul Swanson for Wings for Life World Run

© Mihai Stetcu for Wings for Life World Run

Si el próximo 8 de mayo el tiempo es más frío de lo previsible, no caigas en el error habitual de dejar de hidratarte como lo harías en un día cálido. Nuestro organismo necesita reponer agua y sales minerales de igual modo aunque no percibamos esa sensación de calor como en verano. Trata de llevar suficiente agua para los kilómetros que vas a recorrer, y si tu actividad va a exceder los 45 minutos, incluye en tu hidratación sales minerales.

Si el próximo 8 de mayo el tiempo es más frío de lo previsible, no caigas en el error habitual de dejar de hidratarte como lo harías en un día cálido. Nuestro organismo necesita reponer agua y sales minerales de igual modo aunque no percibamos esa sensación de calor como en verano. Trata de llevar suficiente agua para los kilómetros que vas a recorrer, y si tu actividad va a exceder los 45 minutos, incluye en tu hidratación sales minerales.

Si el próximo 8 de mayo el tiempo es más frío de lo previsible, no caigas en el error habitual de dejar de hidratarte como lo harías en un día cálido. Nuestro organismo necesita reponer agua y sales minerales de igual modo aunque no percibamos esa sensación de calor como en verano. Trata de llevar suficiente agua para los kilómetros que vas a recorrer, y si tu actividad va a exceder los 45 minutos, incluye en tu hidratación sales minerales.

Uno de los principios básicos y universales del running es no excederse con la cantidad de kilómetros que podemos hacer en función de nuestra preparación. Si tu desafío para Wings for Life World Run es ambicioso, también debe serlo tu plan de entrenamiento. Analiza el volumen de kilómetros que necesitas en tus sesiones de preparación para llegar al 8 de mayo con suficiente bagaje y aspirar a tu objetivo. Si corres una media de 40 o 50 kilómetros semanales, no pretendas hacer un maratón el día de la carrera o, muy posiblemente, terminarás frustrado y lesionado.

Uno de los principios básicos y universales del running es no excederse con la cantidad de kilómetros que podemos hacer en función de nuestra preparación. Si tu desafío para Wings for Life World Run es ambicioso, también debe serlo tu plan de entrenamiento. Analiza el volumen de kilómetros que necesitas en tus sesiones de preparación para llegar al 8 de mayo con suficiente bagaje y aspirar a tu objetivo. Si corres una media de 40 o 50 kilómetros semanales, no pretendas hacer un maratón el día de la carrera o, muy posiblemente, terminarás frustrado y lesionado.

Uno de los principios básicos y universales del running es no excederse con la cantidad de kilómetros que podemos hacer en función de nuestra preparación. Si tu desafío para Wings for Life World Run es ambicioso, también debe serlo tu plan de entrenamiento. Analiza el volumen de kilómetros que necesitas en tus sesiones de preparación para llegar al 8 de mayo con suficiente bagaje y aspirar a tu objetivo. Si corres una media de 40 o 50 kilómetros semanales, no pretendas hacer un maratón el día de la carrera o, muy posiblemente, terminarás frustrado y lesionado.

© Ian Witlen for Wings for Life World Run