Hubo muchas anécdotas divertidas. No podría pensar en una en específico. Bueno, una anécdota que para mí fue divertida y triste fue la primera noche en Río Dulce. Recuerdo que estábamos muy cansados del viaje y todavía teníamos que subirnos a una lancha por casi dos horas para llegar a nuestro Airbnb. Nos pidieron grabar algo mientras subíamos a las lanchas que nos iba a llevar y me acuerdo que me subí, grabé y no vi hacia atrás. Entonces dejé mi maleta. La más importante. En ella tenía mi pasaporte, mis cámaras, mis lentes. Todo. Tenía toda mi vida en esa maleta. Me asusté muchísimo. Lo peor de todo es que me di cuenta casi llegando a nuestro Airbnb. Una hora y media después. Obviamente Orlando y Rhiannan se rieron muchísimo de mí. Estuve preocupado hasta el día siguiente que la recuperé.