Ayer estrenamos nuestro programa de Instagram Live #ponteready , una iniciativa para conocer cómo se ponen en forma los deportistas de Red Bull y animar a todos nuestros seguidores a seguir su ejemplo; llevar una vida activa en la que dedicar unas horas a la semana a cuidar el cuerpo... y la mente. Todos los miércoles del mes de febrero, a las 17:00, conoceremos las rutinas de entreno de atletas profesionales de diferentes disciplinas. ¿Con quién arrancamos? Con la número uno del snowboarding español.

Tiene 31 años. Es joven, pero la experiencia rebosa por los cantos de su tabla; desde la adolescencia se instaló en la élite de uno de los deportes más complejos que existen. Cuatro Juegos Olímpicos (a los primeros acudió con solo 16 inviernos), una vitrina donde se amontonan las victorias y, sobre todo, el reconocimiento sin fisuras de la comunidad del snowboard mundial. Alcanzar ese estatus es difícil, pero la complejidad se multiplica a la hora de mantenerlo. Inspiración, talento, disciplina… e incontables horas de sudor. Mucho machaque. En la nieve y fuera de ella. Está en la cima, su temporada 2020 fue para enmarcar , así que es lógico preguntarse cuál ha sido la estrategia para llegar a la madurez deportiva y afrontar en plenitud física el camino a Pekín 2022. ¿Qué hace la jefa de las riders españolas para estar ready?

Tras su sensacional quinto puesto en los X Games de Aspen , disfrutamos de un directo en Instagram con ella (permanece en Estados Unidos para continuar con su preparación) para tratar de conocer la solución. Podéis verlo y después… seguir leyendo.

Su disposición a la hora de entrenar viene de lejos. Siendo niña practicó gimnasia deportiva (una disciplina que, en lo que a exigencia se refiere, ocupa un puesto dominante en el universo deportivo). Era pues ágil y fuerte, un organismo predispuesto al esfuerzo. Con esos cimientos no es extraño que cuajase bien en el snow, vocación que se le reveló “a los seis años, gracias a mis padres, que ya lo practicaban. Me llevaron a probar con mi hermano y rápidamente descubrí que era mi pasión… ¡Me hacía sentir muy libre! ”.

Ambos deportes comparten un elemento común, un nexo imposible de pasar por alto. El riesgo . Caerse no es divertido. Y, además, duele. Ella lo sabe, vaya si lo sabe, por eso -entre las muchas cualidades que requiere el snowboard- se centra en potenciar aquellas que le permitan “evitar caídas. Cuanto más en forma estés es más fácil salvar situaciones complicadas . No solo por el dolor, si no por las lesiones que pueden venir a continuación”. Esto, que parece obvio, requiere un trabajo minucioso para ser materializado. Y antes de abordarlo es necesario una introspección exhaustiva. A partir de ahí se construye un exitoso plan de entrenamiento.

Queralt Castellet, libertad absoluta al amenecer © Mariell Vikkisk

“Un cambio radical, un punto de inflexión en mi trayectoria deportiva, fue cuando tomé consciencia de mis aptitudes, debilidades y fortalezas. Entonces comencé a enfocar el entrenamiento a lo que yo necesitaba. Adaptar el programa a mí, no al revés ”, comenta antes de detallar que “el equipo de Red Bull me ayudó en este proceso, poniéndome en contacto con especialistas de diferentes campos e invitándome al Red Bull Diagnostic & Trainning Center , donde me ayudaron a identificar los aspectos en los que más debía trabajar”. Resultó un ejercicio casi facultativo, por supuesto con su correspondiente diagnóstico. Lo ejemplifica aludiendo a su privilegiada musculatura: “Soy fuerte muscularmente, pero eso también supone una rigidez, es decir, una debilidad que puede ser perjudicial en mi deporte. Al detectarla introduje en mis rutinas muchas horas dedicadas a los estiramientos, el yoga y la movilidad articular ”. El objetivo es evitar descompensaciones, que el cuerpo trabaje en armonía. En definitiva, que ningún músculo se quede atrás. En el halfpipe los necesita todos. Elásticos, enérgicos, alerta. “Trabajo todas las partes del cuerpo, presto mucha atención a las articulaciones y a músculos que ni conocía”. He aquí un aspecto primordial: “Conocer tu propio cuerpo y sus necesidades”.

Queralt Castellet en el Red Bull Diagnostic & Training Center © Luis Gallo

Ese periodo analítico facilita las cosas, pero tampoco hay que volverse loco. “Creo que todo está relativamente inventado”. Se refiere Queralt a la introducción de ejercicios específicos para simular situaciones sobre la tabla. Se hincha a sentadillas, movilidad de hombros y combinaciones que implican ambos trabajos , “pero todo a base de cosas que seguro que ya habéis visto… aunque es cierto que algunos puedan resultar originales”. Circenses, acrobáticos, darse una vuelta por nuestra web es un goce para los sentidos si te gusta aprender movimientos que te alejen de tu zona de confort.

Queralt Castellet trabajando a la vez el tren superior y el inferior © Luis Gallo

El tiempo de entreno (entendido como preparación física) de la catalana varía mucho según el momento de la temporada en el que se encuentre, pues cuando empiezan las competiciones debe centrarse casi en exclusividad en los aspectos puramente técnicos y aprovechar todas las horas de nieve que estén a sus disposición, “cuatro o cinco por día, más o menos”. Tras bajar de la montaña, algún detalle para reconfortante, poco más: “Después de una sesión en el pipe puedo hacer veinte minutos de bici o un poco de yoga y movilidad articular para recuperarme mejor. Y estirar, a eso puedo dedicarle una hora entera ”.

De cuatro a cinco horas diarias machacando; el secreto para volar tan alto. © Philipp Ruggli

A la bici recurre bastante para potenciar el cardio . Le gusta. Y es práctico: “Pensad que viajo bastante y tengo que hacer cosas que sean fáciles de encontrar en el lugar donde esté”. Y de nuevo la balanza, la mesura: “Intento que sea proporcional el tiempo que le dedico al ejercicio aeróbico y a las sesiones de fuerza. No suelo mezclar, en cada sesión incluyo uno u otro. Sí es cierto que cuando estoy en el pipe hago mucha menos fuerza que cuando no estoy en la nieve”. En una semana sin viajes ni competiciones reserva uno o dos días para desarrollar esta cualidad (“nunca más”) que prefiere trabajar en el gimnasio, sin huir del hierro ni abusar del propio cuerpo (un entreno más funcional, para entendernos): “Tengo un programa con un montón de ejercicios y los voy adaptando según las circunstancias. La idea principal es dosificarme para que el gimnasio me ayude a rendir mejor en mi deporte . No machaco en exceso, se trata de un complemento. Un complemento muy necesario, por supuesto, pero complemento al fin y al cabo”.

Queralt Castellet prefiere la bici, pero si toca correr... no hay problema. © Luis Gallo

A Queralt le gusta amenizar esa sesiones indoor con música , un elemento con presencia constante en su vida: “Estoy todo el día con música y la adapto a lo que esté haciendo en cada momento. En el gym escucho hip hop o reggaeton , ritmos que me mantengan my activa, que me motiven… Todo es más llevadero con música”. Suele descansar un día, pero no semanal, pues no estructura su entreno siguiendo los cánones clásicos. Las montañas obligan a ello: “Debo adaptarme a la meteorología y aprovechar al máximo los días buenos de nieve. Normalmente hago ciclos de tres o cuatro días y luego descanso uno , pero depende mucho del feeling… estoy siempre pendiente de mi cuerpo, le escucho para saber lo que necesita”.

Queralt Castellet concentrada en un entreno de fuerza © Luis Gallo

Hay veces que necesita una cosa, pero a ti no te apetece dársela. Nos ha sucedido a todos, sabes que es necesario pero… cuesta. “Me pasa con los ejercicios con barra, los de levantar peso. No voy a dejar de hacerlos porque sé que son muy importantes, pero no son los que más me gustan”. Contra la desmotivación tiene una buena receta . En esas jornadas en las que el sofá ejerce un enigmático embrujo sobre ti, antes de ejercitar los músculos hay que ejercitar la memoria: “Cuando sigues el plan de entrenamiento rindes más en la montaña; hay que recordar eso cuando no te apetezca entrenar, pensar que si lo haces vas a estar mejor la próxima vez que cojas la tabla. Los días en los que más cuesta empezar luego te dan mayor dosis de satisfacción”.

Cuando sigues el plan de entrenamiento rindes más en la montaña; hay que recordar eso cuando no te apetezca entrenar Queralt Castellet

Entrenar, ¿sola o en compañía? “Siempre se agradece cuando estás con gente pero para mí tener un grupo para ir al gimnasio es muy difícil porque cambio constantemente de lugar”. Grupo no, equipo sí. Su entorno puramente deportivo lo componen tres personas: “ En el aspecto físico la parte más importante del equipo es mi fisioterapeuta . Llevo trabajando con ella cuatro años y es la que me enseñó a poner en práctica lo que os dije antes, adaptar mis capacidades al programa de entreno y no al revés. Está muy pendiente de mí, cada mañana se ocupa de saber si estoy bien y adaptar lo que sea necesario para que mi cuerpo esté en equilibrio… porque en mi deporte siempre pasa algo, siempre hay algún dolor por ahí. Las otras dos personas son mi entrenador (específico de snowboard) y mi técnico de material. En otro plano, como te podrás imaginar, la gente de Red Bull, que siempre está cuando la necesito”.

Queralt Castellet entrenando su equilibrio © Luis Gallo

Los viajes, constantes en su trayectoria vital, ineludibles cuando eres una rider del nivel de Queralt, suponen un reto para su holística versión del entrenamiento: " Hay que dormir y descansar bien para que el cuerpo se reponga … y eso es complicado cuando tienes que estar cogiendo aviones todo el rato. Además, a mí siempre me ha costado mucho dormir. Lo que hago es adaptarme rápidamente al horario en el que esté. Nada más llegar como, duermo, entreno… lo que toque, no cambio nada por muy cansada que esté”. Al llamado entreno invisible, esos aspectos que, al no requerir de latidos descompasados de corazón ni músculos doloridos solemos pasar por alto, les confiere un lugar destacado en su ideario: “Precisamente porque parecen fáciles son los más fáciles de olvidar; el día que comprendí eso mi nivel empezó a mejorar”.

Currar a destajo, pero sin dejar de lado la creatividad . Obviarlo es bajar un listón. En este ámbito, el de la inspiración, la parte hedonista de su profesión, agradece aquellos años de niñez entre potros, anillas, paralelas… “Haber sido gimnasta me ayuda mucho en el control aéreo, a entender mejor los trucos, que yo soy partidaria de hacerlos siempre en la nieve, no en otro entorno. Paso a paso, aunque tarden un poco más en salir. Lógicamente aprovecho las facilidades que hoy en día ofrecen los sitios donde entreno , con instalaciones muy adaptadas, como pipes en los que puedes caer en una colchoneta tras haber realizado el truco… esos evita muchas lesiones”.

¡La que tuvo, retuvo! © Instagram / Queralt Castellet

Haber sido gimnasta me ayuda mucho en el control aéreo, a entender mejor los trucos Queralt Castellet

A los amantes de la actividad física suele desestabilizarnos (tal vez demasiado) no poder cumplir con nuestra sesión de tortura voluntaria. Irrita no sudar un rato cada día. Queralt también ha lidiado con ello: “Corres el riesgo de entrar en un bucle de frustración si no puedes entrenar porque no hay nieve. Y hay que evitarlo, mantenerte ocupada haciendo otras cosas. Asumo que es parte de mi deporte… No puedo cambiar el tiempo. Cuando sucede busco alternativas -previamente estudiadas- en el gimnasio”. Estos episodios de control psicológico también se entrenan. Como los bíceps o los cuádriceps. De hecho se puede hacer todo a la vez. Yoga es la respuesta. “ El aspecto mental es súper importante, me permite acceder a partes del cuerpo a las que es realmente difícil llegar; solo soy capaz de hacerlo con el yoga ”.

Los entrenamientos de Queralt Castellet también requieren ponerse bocabajo © Luis Gallo

Cada mañana, sea cual sea el escenario, la actriz declama sus versos con similar precisión. Todos los días. Igual que desayuna, almuerza o cena. Replica una rutina idéntica de yoga, “para notar el feeling y percibir las diferencias con respecto al día anterior. Es un trabajo a ritmo lento que recomiendo. Sientes, experimentas sensaciones que otros ejercicios más explosivos no te permiten; yoga combinado con meditación ”.

Mis claves son: feeling, perseverancia, disciplina y, sobre todo, disfrutar… ¡Pasárselo bien! Queralt Castellet

Al preguntarle por un buen consejo de entreno para riders amateur, dispara rápido. Y preciso: “ Calentar, movilidad articular y muscular, y estirar al terminar . Sobre todo si pasas más de dos días seguidos en la nieve”. Preparar al cuerpo, con calma, para cuando sea necesario negociar la intensidad. Animada a resumir su método para estar en forma, tampoco duda demasiado: “Mis claves son: feeling, perseverancia, disciplina y, sobre todo, disfrutar… ¡Pasárselo bien!”.