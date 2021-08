Cuando estemos subiendo y el terreno y la inclinación lo permitan, debemos acostumbrarnos a trotar. Eso sí, un trote muy suave que no suponga mucho gasto energético para nuestros músculos; de lo contrario, ya no compensa correr y es mejor opción caminar. En estas situaciones debemos inclinar el cuerpo ligeramente hacia delante y mover los brazos de forma natural en paralelo al cuerpo. La mirada al frente, y la zancada con una frecuencia más elevada pero más corta ; es decir, dando pasos más rápidos y cortos. El apoyo lo realizamos con la parte delantera del pie, zona de metatarsos, y las rodillas no se elevaránn en exceso. El objetivo es avanzar ligero pero con un gasto mínimo.