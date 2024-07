Prepárate para el salto: guía esencial de equipamiento para el cliff diving

, o saltar desde un lugar especialmente seleccionado, como el famoso puente de Stari Most en Mostar. Estos clavados suelen tener lugar en las primeras rondas de salto, durante los saltos obligatorios más sencillos.

La gamuza es otro elemento del equipo que se utiliza con frecuencia y sobre el que se pregunta a menudo. Esencialmente una pequeña toalla absorbente, la gamuza ayuda a los clavadistas a secarse lo justo antes de cada salto, lo suficiente para mantener la piel ligeramente pegajosa para ayudar al agarre en esas épicas volteretas y posiciones de salto. Puede que sea una pieza minúscula del equipo de salto, pero no hay que subestimar su importancia: un resbalón en la plataforma o la pérdida de agarre durante un salto podría significar una mala forma y la pérdida de valiosos puntos y, en algunos casos, incluso podría provocar un aterrizaje forzoso.

La gamuza es otro elemento del equipo que se utiliza con frecuencia y sobre el que se pregunta a menudo. Esencialmente una pequeña toalla absorbente, la gamuza ayuda a los clavadistas a secarse lo justo antes de cada salto, lo suficiente para mantener la piel ligeramente pegajosa para ayudar al agarre en esas épicas volteretas y posiciones de salto. Puede que sea una pieza minúscula del equipo de salto, pero no hay que subestimar su importancia: un resbalón en la plataforma o la pérdida de agarre durante un salto podría significar una mala forma y la pérdida de valiosos puntos y, en algunos casos, incluso podría provocar un aterrizaje forzoso.

La gamuza es otro elemento del equipo que se utiliza con frecuencia y sobre el que se pregunta a menudo. Esencialmente una pequeña toalla absorbente, la gamuza ayuda a los clavadistas a secarse lo justo antes de cada salto, lo suficiente para mantener la piel ligeramente pegajosa para ayudar al agarre en esas épicas volteretas y posiciones de salto. Puede que sea una pieza minúscula del equipo de salto, pero no hay que subestimar su importancia: un resbalón en la plataforma o la pérdida de agarre durante un salto podría significar una mala forma y la pérdida de valiosos puntos y, en algunos casos, incluso podría provocar un aterrizaje forzoso.

Las precauciones de seguridad no sólo se aplican durante el salto, sino que hay meses de preparación para explorar los puntos de salto y volver a comprobarlos una vez que las Series Mundiales llegan al lugar, aproximadamente una semana antes de que comience la competición.

Las precauciones de seguridad no sólo se aplican durante el salto, sino que hay meses de preparación para explorar los puntos de salto y volver a comprobarlos una vez que las Series Mundiales llegan al lugar, aproximadamente una semana antes de que comience la competición.

Las precauciones de seguridad no sólo se aplican durante el salto, sino que hay meses de preparación para explorar los puntos de salto y volver a comprobarlos una vez que las Series Mundiales llegan al lugar, aproximadamente una semana antes de que comience la competición.

Hassan Mouti, Director de la Competición Red Bull Cliff Diving, explica: "Antes del evento, cuando llegamos al lugar siempre enviamos a uno o dos submarinistas a hacer comprobaciones, porque nunca sabes si algo ha cambiado: si una roca se ha movido, o la arena se ha desplazado un poco. También comprobamos si los sprays funcionan para crear la espuma blanca, a fin de tener una señal visual para los clavadistas. Si el spray no funciona, serán los buzos de seguridad los que hagan las salpicaduras. También comprobamos siempre la dirección de la corriente, para que los buzos de seguridad puedan adoptar las posiciones adecuadas durante el salto.

Hassan Mouti, Director de la Competición Red Bull Cliff Diving, explica: "Antes del evento, cuando llegamos al lugar siempre enviamos a uno o dos submarinistas a hacer comprobaciones, porque nunca sabes si algo ha cambiado: si una roca se ha movido, o la arena se ha desplazado un poco. También comprobamos si los sprays funcionan para crear la espuma blanca, a fin de tener una señal visual para los clavadistas. Si el spray no funciona, serán los buzos de seguridad los que hagan las salpicaduras. También comprobamos siempre la dirección de la corriente, para que los buzos de seguridad puedan adoptar las posiciones adecuadas durante el salto.

Hassan Mouti, Director de la Competición Red Bull Cliff Diving, explica: "Antes del evento, cuando llegamos al lugar siempre enviamos a uno o dos submarinistas a hacer comprobaciones, porque nunca sabes si algo ha cambiado: si una roca se ha movido, o la arena se ha desplazado un poco. También comprobamos si los sprays funcionan para crear la espuma blanca, a fin de tener una señal visual para los clavadistas. Si el spray no funciona, serán los buzos de seguridad los que hagan las salpicaduras. También comprobamos siempre la dirección de la corriente, para que los buzos de seguridad puedan adoptar las posiciones adecuadas durante el salto.

"Son muchos elementos los que juntamos para asegurarnos de que el clavadista está preparado. Tenemos un médico in situ, junto con uno o dos barcos y dos o tres ambulancias in situ como medida de precaución".

"Son muchos elementos los que juntamos para asegurarnos de que el clavadista está preparado. Tenemos un médico in situ, junto con uno o dos barcos y dos o tres ambulancias in situ como medida de precaución".

"Son muchos elementos los que juntamos para asegurarnos de que el clavadista está preparado. Tenemos un médico in situ, junto con uno o dos barcos y dos o tres ambulancias in situ como medida de precaución".

Durante una competición, hay una sala de tratamiento in situ para ayudar a preparar a los buceadores durante la mañana antes del entrenamiento, durante la competición y después del tratamiento una vez finalizada la competición.

Durante una competición, hay una sala de tratamiento in situ para ayudar a preparar a los buceadores durante la mañana antes del entrenamiento, durante la competición y después del tratamiento una vez finalizada la competición.

Durante una competición, hay una sala de tratamiento in situ para ayudar a preparar a los buceadores durante la mañana antes del entrenamiento, durante la competición y después del tratamiento una vez finalizada la competición.

"También inventé algunas técnicas de encintado para el cliff diving, ¡porque no las encontrarás en ningún libro!". dice Passenbrunner. La cinta tiene que permanecer adherida y soportar el impacto y las fuerzas del salto desde 27 m, por lo que ha creado su propia técnica especial utilizando una combinación de cintas, así como pegado y anudado, para que sea lo bastante fuerte y flexible como para que los clavadistas puedan rendir al máximo.

"También inventé algunas técnicas de encintado para el cliff diving, ¡porque no las encontrarás en ningún libro!". dice Passenbrunner. La cinta tiene que permanecer adherida y soportar el impacto y las fuerzas del salto desde 27 m, por lo que ha creado su propia técnica especial utilizando una combinación de cintas, así como pegado y anudado, para que sea lo bastante fuerte y flexible como para que los clavadistas puedan rendir al máximo.

"También inventé algunas técnicas de encintado para el cliff diving, ¡porque no las encontrarás en ningún libro!". dice Passenbrunner. La cinta tiene que permanecer adherida y soportar el impacto y las fuerzas del salto desde 27 m, por lo que ha creado su propia técnica especial utilizando una combinación de cintas, así como pegado y anudado, para que sea lo bastante fuerte y flexible como para que los clavadistas puedan rendir al máximo.

Pero no todo es tratar las lesiones. Los fisioterapeutas también tratan para ayudar a mantener la movilización de los atletas y utilizan sus conocimientos especializados para ayudarles con regímenes de entrenamiento y técnicas específicas para mantener una buena salud, fuerza muscular y estabilidad articular. También pueden asesorar sobre la recuperación durante las dos o tres semanas que transcurren entre las competiciones.

Pero no todo es tratar las lesiones. Los fisioterapeutas también tratan para ayudar a mantener la movilización de los atletas y utilizan sus conocimientos especializados para ayudarles con regímenes de entrenamiento y técnicas específicas para mantener una buena salud, fuerza muscular y estabilidad articular. También pueden asesorar sobre la recuperación durante las dos o tres semanas que transcurren entre las competiciones.

Pero no todo es tratar las lesiones. Los fisioterapeutas también tratan para ayudar a mantener la movilización de los atletas y utilizan sus conocimientos especializados para ayudarles con regímenes de entrenamiento y técnicas específicas para mantener una buena salud, fuerza muscular y estabilidad articular. También pueden asesorar sobre la recuperación durante las dos o tres semanas que transcurren entre las competiciones.