Empecemos por la última esperanza de Norteamérica, Cloud9. Tras unos resultados desiguales en los Play-Ins, el tercer cabeza de serie de la LCS llegó a la Fase de Grupos con algo que demostrar, buscando redimir los momentos titubeantes que les habían precedido. Su primera partida en el Grupo A no les proporcionó la inyección de moral que esperaban, ya que Rogue aseguró su típica ventaja en los primeros compases de la partida, impidiendo que Cloud9 pudiera remontar y negándoles la victoria. En un grupo que incluía a antiguos campeones del mundo y a los actuales campeones, esta temprana derrota no auguraba nada bueno para C9.

Empecemos por la última esperanza de Norteamérica, Cloud9. Tras unos resultados desiguales en los Play-Ins, el tercer cabeza de serie de la LCS llegó a la Fase de Grupos con algo que demostrar, buscando redimir los momentos titubeantes que les habían precedido. Su primera partida en el Grupo A no les proporcionó la inyección de moral que esperaban, ya que Rogue aseguró su típica ventaja en los primeros compases de la partida, impidiendo que Cloud9 pudiera remontar y negándoles la victoria. En un grupo que incluía a antiguos campeones del mundo y a los actuales campeones, esta temprana derrota no auguraba nada bueno para C9.

Empecemos por la última esperanza de Norteamérica, Cloud9. Tras unos resultados desiguales en los Play-Ins, el tercer cabeza de serie de la LCS llegó a la Fase de Grupos con algo que demostrar, buscando redimir los momentos titubeantes que les habían precedido. Su primera partida en el Grupo A no les proporcionó la inyección de moral que esperaban, ya que Rogue aseguró su típica ventaja en los primeros compases de la partida, impidiendo que Cloud9 pudiera remontar y negándoles la victoria. En un grupo que incluía a antiguos campeones del mundo y a los actuales campeones, esta temprana derrota no auguraba nada bueno para C9.

Su siguiente rival sería FunPlus Phoenix de la League of Legends Pro League, un enemigo formidable en el mejor de los casos, y tras su anterior derrota, pocos contaban con que Cloud9 saliera victorioso. A pesar de un comienzo prometedor en el que el C9 se hizo con la Primera Sangre, los representantes de la LCS sufrieron una nueva derrota. A esta derrota le siguió otra contra el actual campeón, DWG KIA, y no hace falta decir que las cosas no pintaban bien.

Su siguiente rival sería FunPlus Phoenix de la League of Legends Pro League, un enemigo formidable en el mejor de los casos, y tras su anterior derrota, pocos contaban con que Cloud9 saliera victorioso. A pesar de un comienzo prometedor en el que el C9 se hizo con la Primera Sangre, los representantes de la LCS sufrieron una nueva derrota. A esta derrota le siguió otra contra el actual campeón, DWG KIA, y no hace falta decir que las cosas no pintaban bien.

Su siguiente rival sería FunPlus Phoenix de la League of Legends Pro League, un enemigo formidable en el mejor de los casos, y tras su anterior derrota, pocos contaban con que Cloud9 saliera victorioso. A pesar de un comienzo prometedor en el que el C9 se hizo con la Primera Sangre, los representantes de la LCS sufrieron una nueva derrota. A esta derrota le siguió otra contra el actual campeón, DWG KIA, y no hace falta decir que las cosas no pintaban bien.

Una vez derrotados sus mayores rivales, la última partida de T1 contra DFM fue un puro trámite. Aunque DFM consiguió la Primera Sangre (con Faker), la balanza no tardó mucho en inclinarse a favor de T1. Con esta victoria y la caída de EDG en su última partida ante 100 Thieves, no fue necesario el desempate, ya que T1 se sentó cómodamente en la cima del Grupo B con cinco victorias y solo una derrota. A continuación, T1 se enfrentará a Hanwha Life Esports para tener la oportunidad de pasar a las semifinales de los Worlds.

Una vez derrotados sus mayores rivales, la última partida de T1 contra DFM fue un puro trámite. Aunque DFM consiguió la Primera Sangre (con Faker), la balanza no tardó mucho en inclinarse a favor de T1. Con esta victoria y la caída de EDG en su última partida ante 100 Thieves, no fue necesario el desempate, ya que T1 se sentó cómodamente en la cima del Grupo B con cinco victorias y solo una derrota. A continuación, T1 se enfrentará a Hanwha Life Esports para tener la oportunidad de pasar a las semifinales de los Worlds.

Una vez derrotados sus mayores rivales, la última partida de T1 contra DFM fue un puro trámite. Aunque DFM consiguió la Primera Sangre (con Faker), la balanza no tardó mucho en inclinarse a favor de T1. Con esta victoria y la caída de EDG en su última partida ante 100 Thieves, no fue necesario el desempate, ya que T1 se sentó cómodamente en la cima del Grupo B con cinco victorias y solo una derrota. A continuación, T1 se enfrentará a Hanwha Life Esports para tener la oportunidad de pasar a las semifinales de los Worlds.