Lo único que se interponía entre C9 y los playoffs era Vision Strikers. No iba a ser un combate fácil: VS había dominado por completo la competición en su país, y ya había destruido a Full Sense en el primer partido. Les había costado encontrar el equilibrio con Fnatic, de ahí su caída en el Partido Decisivo, pero seguían siendo un equipo formidable.

Lo único que se interponía entre C9 y los playoffs era Vision Strikers. No iba a ser un combate fácil: VS había dominado por completo la competición en su país, y ya había destruido a Full Sense en el primer partido. Les había costado encontrar el equilibrio con Fnatic, de ahí su caída en el Partido Decisivo, pero seguían siendo un equipo formidable.

Lo único que se interponía entre C9 y los playoffs era Vision Strikers. No iba a ser un combate fácil: VS había dominado por completo la competición en su país, y ya había destruido a Full Sense en el primer partido. Les había costado encontrar el equilibrio con Fnatic, de ahí su caída en el Partido Decisivo, pero seguían siendo un equipo formidable.

Sin embargo, Cloud9 Blue contaba con un impulso positivo. En la primera partida, C9 salió con toda su fuerza, ganando ocho rondas seguidas antes de que VS pudiera siquiera anotar un punto en el marcador. C9 parecía tenerlo todo resuelto en la ronda 13, con una ventaja de 11-1, pero una remontada francamente impresionante de VS impidió la victoria de C9 hasta la ronda 23, en la que por fin consiguió hacerse con las dos últimas rondas importantes.

Sin embargo, Cloud9 Blue contaba con un impulso positivo. En la primera partida, C9 salió con toda su fuerza, ganando ocho rondas seguidas antes de que VS pudiera siquiera anotar un punto en el marcador. C9 parecía tenerlo todo resuelto en la ronda 13, con una ventaja de 11-1, pero una remontada francamente impresionante de VS impidió la victoria de C9 hasta la ronda 23, en la que por fin consiguió hacerse con las dos últimas rondas importantes.

Sin embargo, Cloud9 Blue contaba con un impulso positivo. En la primera partida, C9 salió con toda su fuerza, ganando ocho rondas seguidas antes de que VS pudiera siquiera anotar un punto en el marcador. C9 parecía tenerlo todo resuelto en la ronda 13, con una ventaja de 11-1, pero una remontada francamente impresionante de VS impidió la victoria de C9 hasta la ronda 23, en la que por fin consiguió hacerse con las dos últimas rondas importantes.

La segunda partida fue mucho menos dramática, pero no por ello menos tensa, ya que los equipos consiguieron mantenerse bastante igualados hasta que VS se desmarcó y terminó la partida por 13-9. Pero el último juego demostró que C9 puede aguantar cuando se le acorrala. Enseguida salieron a por todas, consiguiendo seis victorias frente a una sola de VS, pero una larga pausa técnica dio tiempo a VS a recuperar el aliento, y enseguida respondió con algunas victorias propias.

La segunda partida fue mucho menos dramática, pero no por ello menos tensa, ya que los equipos consiguieron mantenerse bastante igualados hasta que VS se desmarcó y terminó la partida por 13-9. Pero el último juego demostró que C9 puede aguantar cuando se le acorrala. Enseguida salieron a por todas, consiguiendo seis victorias frente a una sola de VS, pero una larga pausa técnica dio tiempo a VS a recuperar el aliento, y enseguida respondió con algunas victorias propias.

La segunda partida fue mucho menos dramática, pero no por ello menos tensa, ya que los equipos consiguieron mantenerse bastante igualados hasta que VS se desmarcó y terminó la partida por 13-9. Pero el último juego demostró que C9 puede aguantar cuando se le acorrala. Enseguida salieron a por todas, consiguiendo seis victorias frente a una sola de VS, pero una larga pausa técnica dio tiempo a VS a recuperar el aliento, y enseguida respondió con algunas victorias propias.