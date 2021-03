. El campo de batalla, más pequeño y compacto, es un escenario más intenso que Verdansk... pero parece que los desarrolladores detrás del battle royale están contemplando volar toda la localización por los aires y trasladar la acción a otro lugar. A medida que Call of Duty: Warzone pasa de Modern Warfare a Black Ops, parece que Treyarch y Raven Software están deseando dar a los jugadores un nuevo cambio de aires.

No ha pasado mucho tiempo desde que vimos a Activision

No se sabe mucho acerca de lo que sucederá cuando llegue este nuevo mapa, pero hemos elaborado una guía rápida para informarte de todo lo que necesitas saber sobre esta teórica nueva zona, cuándo llegará y qué es probable que contenga. Si estás aburrido de Verdansk y la Isla Rebirth, sigue leyendo a continuación.

Nuevo mapa de Call of Duty: Warzone - Fecha de lanzamiento

La Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops y Warzone está programada para el 22 de abril, al menos eso es lo que dice un temporizador del juego en el actual Battle Pass de los dos títulos. Algunos jugadores creen que los eventos pueden empezar antes; sin embargo, Warzone cumple un año el 22 de marzo. Parece probable que los desarrolladores promuevan algún tipo de evento en la primera fecha, que se preparará para una revisión importante cuando la Temporada 3 se ponga en marcha en abril.

Nuevo mapa de Call of Duty: Warzone - Escenario

Aunque no hay nada concreto en el momento de escribir este artículo, el rumor más plausible en torno a un próximo mapa de Warzone sugiere que la nueva ubicación estará muy inspirada en el Fireteam de Black Ops Cold War: Dirty Bomb. Estos mapas incluyen Alpine, Ruka y Sanatorium, todos ellos más grandes que un mapa PvP estándar y ambientados en los Montes Urales de Rusia. Es lógico que el equipo de desarrollo quiera reutilizar algunos recursos y geometría para su nuevo mapa battle royale, e incluso hay algunas pruebas que respaldan esta afirmación.

