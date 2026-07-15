¿Cuál es la mejor forma de aprender a jugar a Apex Legends?

En 2026, el popular streamer Nicholas ‘Jynxzi’ Stewart llamó la atención al anunciar un nuevo reto. Quería aprender a jugar a Apex Legends. Apenas unas partidas después, acabó perdiendo los nervios y llegó a decir que Apex era “el juego más difícil” que había probado.

Pero no tiene por qué ser así.

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Se puede aprender mucho observando las dificultades que encontró Jynxzi y tomando un camino diferente. Abordar el aprendizaje de Apex Legends paso a paso, en lugar de lanzarse directamente a lo más difícil, debería hacer que los nuevos jugadores afronten el juego con muchas más opciones de disfrutar y progresar.

01 Claves para aprender de la reciente aventura de Jynxzi en Apex

Tras seguir el recorrido de Jynxzi en Apex, donde recibió ayuda de algunos de los jugadores más destacados del juego, empezaron a circular numerosos clips mostrando lo dura que estaba siendo la experiencia.

Sin embargo, el streamer también se encontró con algunas dificultades evitables en su forma de afrontar el juego.

Mantener la calma y la paciencia es la clave para aprender Apex © @Jynxzi

Elige bien tu lobby

La primera lección que pueden sacar los recién llegados del enfoque de Jynxzi es evitar buscar partida junto a jugadores de rango muy alto. Al recibir clases de algunos de los mejores jugadores de Apex Legends, acabó entrando en partidas mucho más agresivas, exigentes e intensas.

Jugar con usuarios menos experimentados suele ser una forma mucho más amable de empezar. Y si no tienes compañía, existen otros modos que pueden ayudarte a encontrar tu sitio.

No subestimes el valor de conocer el juego

Jynxzi también pasó muy rápido al modo principal Battle Royale, sin considerar necesario dedicar tiempo a modos más accesibles o menos competitivos pese a ser un jugador con mucha experiencia.

En realidad, dedicar tiempo a entender las mecánicas fundamentales del juego, incluso si ya tienes experiencia en otros títulos, puede marcar una diferencia enorme.

Perder la paciencia por la dificultad del juego —algo que Jynxzi mostró en varias ocasiones— puede generar contenido entretenido como creador, pero aporta poco al proceso de aprendizaje.

Apex Legends es un Battle Royale con identidad propia, con un sistema de movimiento más complejo, armas más elaboradas y mecánicas adicionales frente a juegos como Fortnite o PUBG. Si empiezas desde cero, es completamente normal frustrarse. Enfadarse entra dentro de lo razonable, pero conviene tener algo de paciencia.

En lugar de entrar de cabeza, merece la pena entender primero cómo empezar y dónde desarrollar habilidades.

02 Primeros pasos: ¿cuál debería ser tu primera parada al entrar?

Un jugador nuevo de Apex Legends debería empezar siempre por lo básico y dejar el ego a un lado.

Da igual si llevas toda la vida jugando shooters o si llegas completamente nuevo al género: el primer lugar al que deberías ir al abrir Apex Legends es el Campo de Tiro.

Para los jugadores nuevos hay dos razones principales para priorizar el Campo de Tiro como primer destino:

Adaptarse al movimiento de Apex Legends

Familiarizarse con el sistema de clasificación de armas y tipos de munición

Movimiento en Apex Legends

Saber cómo se mueve una Leyenda antes de entrar en un lobby es útil © Electronic Arts

Cuando Respawn y EA lanzaron Apex Legends en 2019, el juego destacó inmediatamente por la importancia que daba al movimiento.

Como ocurre en cualquier Battle Royale, desplazarse bien es una parte central de la experiencia. Pero Apex Legends lleva esa filosofía bastante más lejos que muchos de sus predecesores.

Antes de entrar en una partida real resulta muy útil entender a qué velocidad puedes desplazarte, cuánto afecta agacharse, llevar armas equipadas o usar objetos de curación, y cuánto impulso adicional se obtiene mediante movimientos como el deslizamiento.

Además, Apex Legends ofrece a los jugadores más avanzados técnicas como wall jump, tap strafing y bunny hopping.

Varias Leyendas (personajes jugables) también incorporan habilidades que mejoran la movilidad.

Al empezar por primera vez en Apex Legends, hay seis personajes disponibles. De esos seis, cuatro cuentan con habilidades directamente relacionadas con el movimiento. También conviene saber qué Leyendas encajan mejor con jugadores nuevos , porque algunas resultan más accesibles que otras dependiendo de la experiencia previa.

Sistema de clasificación de armas y munición

El Campo de Tiro también permite que los nuevos jugadores se familiaricen por completo con el sistema de armas y municiones.

En el juego hay ocho tipos de armas y siete tipos de munición.

La familiaridad con el sistema de armas de Apex añade comodidad © Electronic Arts

Que dos armas pertenezcan a la misma categoría no significa que utilicen la misma munición. Por ejemplo, la HAVOC Rifle está clasificada como rifle de asalto, pero utiliza munición de energía. La VK-47 Flatline también es un rifle de asalto, aunque emplea munición pesada. ¿Y la R-301 Carbine? Sigue siendo un rifle de asalto, pero funciona exclusivamente con munición ligera.

En el Campo de Tiro, los nuevos jugadores pueden entender estas relaciones entre armas y munición para que el saqueo resulte mucho más fluido cuando entren en una partida real.

Cuando empieza el Battle Royale principal, armas y munición deben recogerse del suelo y de los contenedores de botín (además de equipamiento de mayor nivel que llega mediante cápsulas especiales durante la partida). Saber qué munición recoger sin tener que revisar constantemente el equipamiento es una habilidad muy útil en un juego tan rápido.

03 Mejorar habilidades: cómo los modos alternativos ayudan a aprender Apex Legends

Los jugadores nuevos que se sientan inseguros tienen un modo alternativo perfecto para ganar confianza antes de entrar al Battle Royale.

Aunque algunos veteranos del FPS o habituales del género puedan mirar por encima del hombro las partidas contra bots, no hay motivo para sentir vergüenza por utilizar Bot Royale para ganar práctica y familiaridad.

Bot Royale combina el formato Battle Royale del modo principal con una presencia elevada de bots, creando un espacio seguro donde explorar las mecánicas básicas del juego en un entorno más dinámico.

El wildcard reduce las variables de un juego Apex estándar © Electronic Arts

Aunque originalmente nació como una experiencia individual contra bots, ahora mezcla bots con jugadores reales bajo restricciones de emparejamiento muy ajustadas. Eso significa que cualquier jugador humano que aparezca en tu lobby tendrá un nivel muy parecido al tuyo. Lo habitual es encontrar entre 1 y 5 equipos humanos junto a entre 15 y 19 escuadras controladas por la IA.

Los nuevos jugadores de Apex Legends también pueden encontrar útil el modo Wildcard, una versión más corta y simplificada del Battle Royale principal. La curación simplificada, una versión más accesible de las Leyendas y partidas más rápidas ayudan a entender las bases del juego con menos presión y menos sobrecarga de información.

Combinar estos dos modos, especialmente después de dedicar tiempo suficiente al Campo de Tiro para entender las mecánicas, debería facilitar mucho la entrada a Apex Legends.

No te saltes pasos: aprende de las frustraciones que vivió Jynxzi en Apex durante 2026. Este proceso más gradual y menos exigente sigue siendo la mejor forma de aprender Apex Legends.

Sobre el autor ¿Quién es Hannah Marie ZT? Hannah Marie ZT es periodista especializada en esports, videojuegos y cultura digital. Desde que comenzó su trayectoria cubriendo Apex Legends, ha ampliado su experiencia para incluir Counter-Strike, League of Legends, Valorant, juegos de lucha y juegos independientes, al tiempo que apoya con pasión las iniciativas femeninas. Website: www.hannahmariezt.co.uk , Twitter: @hannahmariezt