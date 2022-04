Cómo construir un vehículo ganador para Red Bull Autos Locos

9. No sobrecargues tu tren delantero

no es una carrera normal. Es un evento maravillosamente tonto que involucra la conducción temeraria, obstáculos locos y vehículos que realmente alcanzan los límites de la creatividad por parte de sus constructores.

"Se te juzga por tres cosas", dice Nick Hunter, capitán de los campeones británicos de 2019, Gas Gas Gas. "Lo que has construido, tu rendimiento en la línea de salida y el tiempo de carrera hasta el final del recorrido. Mientras que en otros eventos de carreras soapbox (autos locos) buscan los tiempos más rápidos, aquí se trata más de estilo y creatividad, con el fin de dar un mayor espectáculo al público".

"Quieres empezar con un buen chasis estable. La opción más fácil es usar algo de un vehículo viejo; he visto a equipos construir autos locos con algo que han recogido en un desguace, como una cortadora de césped, en la que han desmontado todo excepto la base y las ruedas y han construido encima de eso. Los remolques también funcionan. Siempre hemos construido un bastidor a medida, utilizando madera contrachapada porque tiene un buen peso ligero pero una buena resistencia estructural. Y tener el chasis más plano posible siempre ayuda a mantener el equilibrio".

"La estructura exterior tiene que ser ligera para que no te moleste si se daña. Algunos equipos utilizan poliestireno, otros cartón, que también es estupendo porque puedes moldearlo, doblarlo y darle la forma que necesites antes de pintarlo. Es con la carrocería donde te divertirás más siendo original. Perdimos una caja de cartón de la toma de aire durante nuestra carrera ganadora: las cosas que se caen están bien, siempre que no afecten a la velocidad, a veces hay que sacrificar la carrocería. El resto del coche aguantó bastante bien".

"Los coches Soapbox pueden recibir bastantes golpes en las rampas, especialmente los que tienen marcos rígidos. En 2017 me llevé la peor parte

"Para el coche de 2019 compramos una columna de dirección de kart en eBay y la utilizamos como arreglo de dirección. Con un poco de metal de sobra, luego hicimos varillas que unimos desde el soporte de dirección a nuestras ruedas. Es difícil conseguir la dirección adecuada en una construcción: no quieres demasiada sensibilidad, pero a mayor velocidad quieres tener un buen control. Es la clave para tener confianza en el coche. Así que hay que asegurarse de que la columna de dirección esté bien fijada, y también de que haya una buena holgura alrededor de las ruedas para que, al girar, no roce la carrocería".

Making a splash at Red Bull Soapbox Race London

"Puede que no seas ingeniero, pero seguro que puedes trabajar una construcción en torno a lo que se le da bien a tu equipo. La competición tiene que ver tanto con el estilo y la creatividad como con la velocidad, y he visto algunos equipos increíblemente inventivos capaces de crear un soapbox racer que todo el mundo quiere ver. En 2019 fue Bumblebee de Transformers el que llamó mucho la atención. Su equipo realmente tenía gente que sabía soldar y fue capaz de construir un chasis personalizado de metal, todo es cuestión de dar rienda suelta a tus habilidades.

