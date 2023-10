Alcanza el éxito con los consejos de Tiffanie Hsu, estrella de VALORANT

Tiffanie 'Tiffae' Hsu An expert VALORANT player and star content creator from America, Tiffanie 'Tiffae' Hsu thrives as a competitor and a coach.

, explicando que cuando era estudiante en 2012, estaba demasiado ocupada estudiando y trabajando como para descubrir lo que le gustaba. "Me sentía abatida porque entonces no disfrutaba de la escuela y me preocupaba constantemente por el dinero y por cómo sería mi futuro", dijo.

"Los juegos siempre fueron mi vía de escape de la realidad", explica Hsu. "Recuerdo que me pasaba el tiempo jugando porque me hacía feliz. Era una afición que me daba mucha alegría".

"Cuando empecé, me apasionaban los videojuegos y quería que formaran parte de todo lo que hacía", explica Hsu. Parte de su éxito se debe a que esta pasión genuina se refleja en sus vídeos. "Cuando empecé a publicar mis contenidos, me di cuenta de que la gente se identificaba conmigo o encontraba mis vídeos divertidos, así que creo que un gran consejo sobre la creación de contenidos es ser uno mismo de verdad. Es difícil fingir una personalidad".

"Es muy raro porque hoy en día cualquier cosa puede hacerse viral", dice Hsu. "Depende de tu contenido, de tu personalidad y de lo que busques. Hay un algoritmo [en TikTok], pero es imposible de predecir". En el contenido de VALORANT, hay muchos vídeos sobre 'From rank to Radiant', que es el rango más alto, así que esos vídeos llaman mucho la atención. Tienes que encontrar lo que funciona para ti".

En lugar de la fama o el dinero, la principal razón de Hsu para hacer streaming es ayudar a los demás. "Me gusta ayudar a los demás", dice. "Mi amigo me pidió consejo sobre cómo mejorar en VALORANT y enseñar se convirtió en algo importante para mí. Hay que estar dispuesto a aprovechar las oportunidades".

Los juegos online son un campo notoriamente tóxico, especialmente para una mujer. Hsu dice que a veces ignora los comentarios, pero que la mayoría de las veces le gusta regañar a los trolls. "Tiendo a hablar siempre en mi defensa, hago saber que han hecho algo mal y que no estoy nada contenta", dice. "Muchas mujeres se me han acercado y me han dicho: 'Tú me diste el valor para empezar a hablar por mí misma'".

