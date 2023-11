¿Cómo ser un jugador centrado? Hazte ecológico. Cuando

, sobre los secretos de su éxito, nadie esperaba que nombrara sus humildes plantas de interior. Pero lo hizo: "Las pongo en lugares visibles para que me recuerden que tengo que regarlas", explica. "Me alivian la vista y mantienen la mente en calma. Y el color verde tiene un efecto calmante". No se equivoca. Se ha demostrado científicamente que las plantas aumentan la concentración y ayudan al cerebro, y teniendo en cuenta que el juego es una disciplina muy domesticada, meter plantas en la casa podría darte una ventaja.