Habla, comunícate e informa - zeek (G2)

Sé un buen compañero de equipo - Ex6TenZ (NIP)

No todo el mundo tiene la capacidad de ser un lobo solitario y salir victorioso de una partida, por lo que es importante poder contribuir a tu equipo en lugar de jugar individualmente por la gloria. Además, los mejores jugadores no son necesariamente los mejores atacantes, y el hecho de que cinco personas trabajen juntas en equipo te dará muchas más victorias que cada uno por su lado. Ex6TenZ cree que hay muchas maneras de hacerse notar, pero si quieres que te fichen, tienes que ser un buen compañero de equipo.

"Ser un buen compañero de equipo significa tener una buena actitud, mentalidad y poner al equipo por delante. He visto a muchos jugadores en Valorant jugar con Raze y Jett y no jugar para el equipo. Consiguen muchos frags y creen que con eso es suficiente y no tienen que cambiar nada, pero tienes que aprender a jugar primero para el equipo si quieres ser un buen compañero."

Domina tu agente principal - marqnue (Futbolist)

No seas tóxico - BARBARR (Guild) y Boaster (SUMN FC)