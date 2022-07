No hay

No hay nada más importante que las zapatillas a la hora de jugar. Más que la pala. Son claves en tu comodidad, rendimiento y ayudarán a prevenir lesiones. Vale, hay centenares de modelos donde elegir. Varios tipos de suela, decenas de materiales, tejidos y tecnologías. Casi todas las marcas de material deportivo importantes tienen sus propios modelos de pádel. Puedes irte a firmas específicas, como Bullpadel, tradicionales de deportes de raqueta como Head o Wilson o deportivas generalistas, como Asics o adidas.

