La guía de 8bit Thug para convertirte en un experto streamer de esports

Muchos pueden quedar atrapados en los números, preocupados por el aumento de la audiencia o por la llegada de los patrocinadores. Pero Thug dice: "Si estás empezando, disfruta del juego. No te preocupes por las cifras. Al fin y al cabo, si no disfrutas de lo que haces, no puedes esperar que los demás se diviertan viéndote. Si tu contenido es bueno, no tendrás que preocuparte por ganar expectación".