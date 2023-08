Sigue al hombre detrás de la cámara de Red Bull Cliff Diving

, parecía más bien la tierra del sol intermitente, con segundos -minutos si tenías suerte- entre el sol, la nubosidad y los chaparrones. Nunca ha habido una interpretación más fiel de la frase: "Si no te gusta el tiempo, espera cinco minutos".

Como fotógrafo dinosáurico que soy, sigo exponiendo mis fotos manualmente y creo que nunca he estado en un lugar que me haya obligado a cambiar mis exposiciones con tanta frecuencia. Pero espera, que me estoy adelantando. Empezaré por el principio...