Cómo ganar Red Bull Batalla

Ese ejercicio de depuración mental empieza mucho antes de que Bekaesh grite “tiempo”. Así lo explica Noult: “ Ganar Red Bull es muy bonito, pero puedes no ganar y llevarte el respeto, que es muchísimo más importante” . Y en esa línea, Acru encuentra argumentos que permiten a los MCs relativizar el momento y tratar de reconciliarse consigo mismos. “Solo gana uno. Siempre. Eso nunca va a cambiar, pero hay distintas formas de brillar y de dejar huella”, explica. “Para estar en el circuito hay que tener paciencia y preparar la cabeza para no salir frustrado, encontrando pequeñas victorias y asumiendo los golpes como parte del recorrido”.

Ese ejercicio de depuración mental empieza mucho antes de que Bekaesh grite “tiempo”. Así lo explica Noult: “ Ganar Red Bull es muy bonito, pero puedes no ganar y llevarte el respeto, que es muchísimo más importante” . Y en esa línea, Acru encuentra argumentos que permiten a los MCs relativizar el momento y tratar de reconciliarse consigo mismos. “Solo gana uno. Siempre. Eso nunca va a cambiar, pero hay distintas formas de brillar y de dejar huella”, explica. “Para estar en el circuito hay que tener paciencia y preparar la cabeza para no salir frustrado, encontrando pequeñas victorias y asumiendo los golpes como parte del recorrido”.

. En general, falta un punto de variedad y no querría que todo el mundo siguiese un mismo camino. Me gusta que cada uno dibuje su estilo. Valoro aquello que me sorprende, original y único”.

Todos los estilos, en fondo y forma, son igual de válidos. Sin embargo, Khan subraya un concepto: diferencialidad. “ Valoro mucho cómo de diferente sea una propuesta entre el resto . En general, falta un punto de variedad y no querría que todo el mundo siguiese un mismo camino. Me gusta que cada uno dibuje su estilo. Valoro aquello que me sorprende, original y único”.

Todos los estilos, en fondo y forma, son igual de válidos. Sin embargo, Khan subraya un concepto: diferencialidad. “ Valoro mucho cómo de diferente sea una propuesta entre el resto . En general, falta un punto de variedad y no querría que todo el mundo siguiese un mismo camino. Me gusta que cada uno dibuje su estilo. Valoro aquello que me sorprende, original y único”.

Para Khan, lo más importante es mantener una buena proporción: “voy a valorar mucho el equilibrio. El equilibrio entre la fidelidad que el MC mantenga con su personaje y lo que sea capaz de transmitir al público. El jurado forma parte del público y si a mí no me mueves… de poco importa que la rima sea muy buena. Necesito sentirlo.”

Para Khan, lo más importante es mantener una buena proporción: “voy a valorar mucho el equilibrio. El equilibrio entre la fidelidad que el MC mantenga con su personaje y lo que sea capaz de transmitir al público. El jurado forma parte del público y si a mí no me mueves… de poco importa que la rima sea muy buena. Necesito sentirlo.”

Para Khan, lo más importante es mantener una buena proporción: “voy a valorar mucho el equilibrio. El equilibrio entre la fidelidad que el MC mantenga con su personaje y lo que sea capaz de transmitir al público. El jurado forma parte del público y si a mí no me mueves… de poco importa que la rima sea muy buena. Necesito sentirlo.”