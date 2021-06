Gwen está diseñada para ser jugada como top laner, pero los jugadores también han experimentado con ella como jungler y mid laner. Si te resulta difícil conseguir victorias con Gwen, no te preocupes: hemos pedido ayuda a los profesionales.

Gwen es una de las primeras campeonas duelistas con escala AP del juego. Juega de forma similar a campeones como Fiora, Irelia y Jax. Su habilidad especial es que puede crear una zona a su alrededor que la protege de los enemigos similar a la de Xin Zhao. Los enemigos fuera de esa zona no pueden dañarla ni hacerle CC. Además, su habilidad Q es capaz de infligir mucho daño a las unidades enemigas. Combinado con su curación y una habilidad definitiva que tiene múltiples usos, su kit es extremadamente completo.

