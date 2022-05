Consejos para competir en Red Bull Solo Q

que se celebrarán entre el 15 de mayo y el 12 de junio. Te espera un duro camino hasta la final mundial, ya que competirás no sólo contra los mejores jugadores de League of Legends de España, sino también contra los mejores del mundo a medida que vayas avanzando.

Ha llegado el momento. Por fin has decidido participar en alguno de los

Mientras que algunos jugadores pueden empezar a jugar con su campeón sin ningún tipo de preparación y aún así hacerlo bien, nosotros estamos aquí para darte un poco más de ventaja. Llegar preparado no sólo te ayudará con tu juego, sino también con tus nervios, ya que sabrás que has hecho todo lo posible para ganar.

Mientras que algunos jugadores pueden empezar a jugar con su campeón sin ningún tipo de preparación y aún así hacerlo bien, nosotros estamos aquí para darte un poco más de ventaja. Llegar preparado no sólo te ayudará con tu juego, sino también con tus nervios, ya que sabrás que has hecho todo lo posible para ganar.

Mientras que algunos jugadores pueden empezar a jugar con su campeón sin ningún tipo de preparación y aún así hacerlo bien, nosotros estamos aquí para darte un poco más de ventaja. Llegar preparado no sólo te ayudará con tu juego, sino también con tus nervios, ya que sabrás que has hecho todo lo posible para ganar.

¿Tienes lo que hay que tener para ser un campeón de League of Legends? Apúntate al Red Bull Solo Q 2022.

, repasamos los tipos de campeones que funcionan para el uno contra uno. Ahora es el momento de elegir algo con lo que te sientas cómodo. Si todavía no estás seguro de a quién quieres elegir, Dark Wings, ganador del clasificatorio de Estados Unidos en 2021, dice que campeones como Lucian, Kalista, Irelia o Syndra son muy buenas opciones: "Tienen un daño consistente, un buen control de las olas y herramientas para superar al oponente".

Si te gusta meter caña a tu oponente e ir a degüello, entonces Ravenno, ganador del Clasificatorio internacional EUNE 2020 y representante de League of Legends All-Stars para Europa, sugiere que elijas a Olaf, ya que: "Puede aplastar a casi cualquiera en 1vs1. Su conjunto de habilidades le permite realizar los mejores intercambios, siempre que atrapes a tu enemigo primero".

Si te gusta meter caña a tu oponente e ir a degüello, entonces Ravenno, ganador del Clasificatorio internacional EUNE 2020 y representante de League of Legends All-Stars para Europa, sugiere que elijas a Olaf, ya que: "Puede aplastar a casi cualquiera en 1vs1. Su conjunto de habilidades le permite realizar los mejores intercambios, siempre que atrapes a tu enemigo primero".

Si te gusta meter caña a tu oponente e ir a degüello, entonces Ravenno, ganador del Clasificatorio internacional EUNE 2020 y representante de League of Legends All-Stars para Europa, sugiere que elijas a Olaf, ya que: "Puede aplastar a casi cualquiera en 1vs1. Su conjunto de habilidades le permite realizar los mejores intercambios, siempre que atrapes a tu enemigo primero".