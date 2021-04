¿Cómo se hace un circuito de Fórmula 1?

En un tiempo récord la empresa cumplió su misión. Fue el comienzo de una larga colaboración. "Enseguida nació el proyecto de un circuito adicional y yo me encargué de diseñarlo. Trabajé en él durante algo menos de un año antes de que se abandonara por motivos económicos y se convirtiera en un Centro de Conducción más pequeño, adyacente al circuito. Fue nuestro primer gran proyecto".

Como en cualquier obra de esta envergadura, es evidente que el arquitecto no trabaja solo en el diseño de un circuito. "Es el director de una orquesta con un gran número de especialistas", explica Thierry Lombardi. Y antes de esbozar las primeras curvas, hay que respetar una serie de criterios. "Para cualquier tipo de proyecto, desde hoteles hasta restaurantes, y por tanto para el circuito, hay una normativa muy precisa y complicada".

Aunque las líneas de la pista (curvas, rectas, etc.) son diseñadas por el arquitecto, se trazan tras un largo análisis de los circuitos existentes y consultar con muchos especialistas diferentes: "En lo que respecta al diseño, trabajamos mucho por analogía", explica el arquitecto Thierry Lombardi. Antes de cada proyecto, él y su equipo analizan toda una serie de circuitos y se inspiran en los que mejor funcionan en el mundo, sobre todo en términos de adelantamientos.

