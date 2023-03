6 maneras de triunfar como breaker

RoxRite RoxRite, miembro del Red Bull BC One All Star, fue el primer B-Boy en alcanzar 100 victorias.

Logistx La californiana B-Girl Logistix es miembro de la crew Undergroun Flow y del Red Bull BC One All Stars.

Red Bull BC One El Red Bull BC One es la mayor competición de B-Boys y B-Girls del mundo. Cada año miles de bailarines de todo el globo pelean por la oportunidad de poder participar en la final mundial.

La colombiana sabe de primera mano lo rápido que la vida puede dar un vuelco. En 2019 viajó a Brasil para competir y los b-boys Pelezinho y Neguin le hablaron de la Red Bull BC One E-Battle online. Decidió participar y acabó ganando la batalla online. Esto le valió un puesto en el Last Chance Cypher en la Final Mundial de Red Bull BC One.

no contaba con el apoyo de la mayor parte de su familia, y algunos incluso intentaron impedirle entrenar. Gracias a su autoestima y a la ayuda de su madre, utilizó el dinero del premio para viajar a un gran evento en Taiwán, desde el que sus rondas se hicieron virales. Después ganó el Red Bull BC One Cypher India en 2021, y un año más tarde consiguió una wildcard para la final mundial de 2022. Ahora compite en todo el mundo y toda su familia ha venido a apoyar su carrera como b-boy.

vino de Ecuador, donde hay muy pocas oportunidades para los aspirantes a breaker. Impulsada por la fe en su sueño, se mudó a Estados Unidos y se dio a conocer ganando grandes competiciones, entre ellas el Red Bull BC One Cypher USA. Ahora es invitada a competir en todo el mundo y fue una wildcard en la Final Mundial de Red Bull BC One de 2022. Reflexionando sobre su éxito, dice: "Tienes que creer que las cosas que quieres ocurrirán".

Rise of the B-Girls B-Girls han alcanzado el lugar que se merecen en la escena del breaking y ya son rivales de los B-Boys.

El breaking me desarrolló como persona, me dio más confianza, una visión y una dirección de cómo vivir una buena vida".

Anti ya era una cheerleader y gimnasta rítmica de éxito antes de consolidar su nombre como b-girl. Cuando ganó el Red Bull BC One Cypher Italy en 2021, le llovieron las invitaciones para competir en batallas internacionales. "Me ayudó a descubrir más de mi personalidad", explica. "Antes era tímida, pero ahora disfruto mucho más conociendo gente nueva y hablando. Esto ha abierto mi mente y mi corazón, cambiando totalmente mi vida."

