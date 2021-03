10 cosas que debes saber sobre Angyl

La prolífica popper Angela 'Angyil' McNeal ha recorrido un duro camino hasta llegar aquí. Ahora está utilizando su fama y estatus para mejorar las cosas.

Quiero mejorar el mundo a través del baile. Eso puede parecer una locura para la mayoría de la gente pero para mí no todo ha sido solo el baile. La danza me dio una voz y quiero usar ese privilegio para marcar la diferencia. Hay que cambiar muchas cosas en el mundo y quiero contribuir a ello”, dice Angyil.

Sigue leyendo para que descubras los secretos de la bailarina que pasó del estudio de ballet a la calle y llegó a la cima en el mundo de las batallas.

1. El ballet fue su primer amor

“Antes de empezar con el popping, cuando estaba en la escuela secundaria en Kansas estudié en el Paseo Academy of Fine and Performing Arts. Allí solo se ocupaban de los estilos clásicos, por lo que aprendí ballet, jazz y danza moderna.

“Fui a vivir a la ciudad de Nueva York para bailar de forma profesional y hacer prácticas en Alvin Ailey. Fue una gran oportunidad pero sentía que me estaba engañando a mí misma. Estaba cansada de ponerme los leotardos e intentar estar guapa todo el tiempo”.

El estilo de Angyil

2. Labró su propio camino

“Sentía que mi vida no funcionaba, que era un poco fea. No estaba siendo honesta conmigo misma, haciendo lo que me pedía mi alma. Había momentos en los que teníamos que hacer unos movimientos muy elegantes en ballet pero me sentía pesada. Así que un día me dije: ‘Voy a dejar de hacer esto. Voy a bailar en la calle’. Porque eso era lo que quería hacer”.

“Cuando fui a vivir a Nueva York parecía que todo el mundo tenía una idea sobre mí y sobre cómo debía bailar. Me decían cosas como: ‘te vendría bien alisarte el pelo’. Creo que otras bailarinas pueden sucumbir a ese tipo de presión. Por suerte yo contaba con un gran apoyo gracias a mi familia y a la crew de poppers que conocí”.

“Llevo tanto tiempo labrándome mi camino que esa presión ya es algo que ha quedado muy atrás, ni siquiera pienso en aquella época”.

Angyil labra su camino © Carlo Cruz/Red Bull Content Pool

3. Abrió puertas para que otras pudieran seguir su camino

“Cuando empecé con el popping no había mujeres. Le pedí a un tipo que bailaba que me enseñase pero se negó. Dijo: ‘No puedes aprender porque eres una mujer’. No me desanimó a la hora de seguir bailando pero sí que dejé de pedir ayuda a la gente. Soy autodidacta y siempre me he labrado mi camino. Es importante saber esforzarse. El ballet me dio una disciplina que utilizo en mi danza y más allá”.

“Es muy difícil dominar en la escena. Los hombres pueden intimidarte, lo que es frustrante. Por suerte, ahora hay más representación femenina, nadie puede ignorar nuestra presencia. Es fantástico poder dar fuerza a otras y a mí misma”.

“Cuando las mujeres ven a otras que son fuertes eso, de manera subconsciente, les da derecho a hacer lo mismo”.

4. Estuvo a punto de ser arrestada por bailar

“Cuando vi por primera vez a este grupo en el metro y en las calles de Nueva York, me sentí viva. Supe que eso era lo que quería hacer. Coincidimos en un vídeo musical y les dije que me encantaría practicar con ellos, a partir de ahí nos convertimos en una crew”.

“Empecé a bailar con el grupo en el metro y estuve a punto de que me arrestaran por ello. Pero no quería arriesgarme a acabar entre rejas cada vez que expresaba mis opiniones artísticas. Así que decidí hacer otras cosas, empezar a actuar en el extranjero y llevar mi baile de la calle a otras plataformas”.

“En la actualidad seguimos en contacto. Cada vez que bailamos juntos o hablamos por vídeo, nos vienen a la cabeza muchos recuerdos. Ahora somos una familia. Hemos visto cómo hemos crecido, cada uno por su camino. Siempre nos hemos ayudado unos a otros. Es maravilloso saber que tienes gente que siempre te va a ayudar. Es algo que quiero recalcar”.

5. Su personalidad fuera de la pista a menudo sorprende a la gente

“Siempre me esfuerzo por ser la mejor versión de mí misma, por descubrir mi nuevo yo. Sé que soy capaz de mucho y siempre encuentro una nueva forma de expresarme desde el punto de vista artístico”.

“Creo que la gente a menudo trata de descifrarme. Quizá piensan que mi personalidad no encaja con mi forma de bailar. Dicen: ‘Esta chica es un torbellino cuando baila pero luego es muy callada’. Creo que a la gente le sorprende que esas dos facetas puedan existir en la misma persona. No acaban de entender el que una mujer pueda bailar de manera tan agresiva”.

Angyil da clases por todo el mundo © Ali Bharmal / Red Bull Content Pool

6. Con la salsa encontró la felicidad

“Siempre me ha gustado la música. Durante la escuela secundaria tomé parte en un curso en el que enseñaban salsa, merengue, bachata y chachachá, así que aprendí todos los estilos. Una vez que empecé a bailar me embargó una sensación de felicidad. Estaba agradecida porque había encontrado otra forma de expresarme. Sigo bailando salsa, de hecho me han pedido que participe en un par de competiciones”.

“Primero tendría que encontrar el compañero adecuado pero no he tenido tiempo para ello, aunque me encantaría hacerlo. Aprender estilos diferentes y trabajar con distintos tipos de música me ha permitido entender que todo está conectado”.

Lo que más me enorgullece es haber mantenido mi moral, integridad y carácter. Angyil

7. Le gusta experimentar con medios diferentes

“No deseo alejarme mucho del baile pero quiero probar suerte en el mundo de la interpretación, trabajar como actriz. No solo para aprender más de mí misma, sino también para descubrir cómo los dos mundos pueden influirse mutuamente”.

“Me gustaría mucho actuar, hacer algo como Resident Evil, donde me enfrente a diferentes criaturas y a su forma de moverse. Mi papel soñado sería algo como Matrix, un papel que exija mucho desde el punto de vista físico, donde pueda hacer acrobacias, parkour… de forma segura”.

“Hacía tiempo que quería practicar el parkour y lo hice pero es algo que no es muy aconsejable teniendo en cuenta mi contrato, jaja. Estuve haciendo algunas locuras y mi equipo me decía: ‘Angyil, ten cuidado’. Así que saltar edificios y cosas así han quedado aparcadas por ahora”.

Kyoka y Angyil durante una exhibición en el BBIC 2019

8. Creció con el hip-hop

“El hip-hop me ha acompañado toda la vida porque es parte de mi cultura, desde que era niña bailaba hip-hop. En el aspecto profesional empecé en 2010. Mi madre siempre ha estado muy metida en el hip-hop, escuchaba a Busta Rhymes, E-40, Scarface, Outkast y otros raperos de la vieja escuela. Crecí escuchando a diferentes artistas que mi madre ponía en casa”.

“Muchas veces se me ha comparado con Lauryn Hill. Su fuerza, energía y presencia siempre me han servido de inspiración, sobre todo por sus letras. Aunque yo era mucho más joven, me identificaba con ella”.

"Cuando llegó el popping, lo que me inspiró a ir en esa dirección fue que me encantaban los movimientos, pero también los sonidos distorsionados de la música. Me gustan Zapp y Roger, artistas que mi madre ponía todo el tiempo, además de Funkadelic y Parliament. Mi objetivo era bailar de acuerdo con como sonaba la música".

9. De lo que más orgullosa está no es de una victoria en una batalla

“Lo que más me enorgullece es haber mantenido mi moral, integridad y carácter. Siento que muchas cosas podrían haber ido a peor y estoy agradecida de que no haya sido así. Lo más importante es que he seguido siendo una buena persona y he ayudado a los demás”.

Angyil y Maika se divierten © Tomislav Moze/Red Bull Content Pool

10. Cree en el poder de la positividad

“El mayor consejo que puedo dar es ser fuerte. Va a haber un grupo de hombres o muchos hombres y mujeres que van a ir en tu contra. La gente podría mentir sobre ti, intentar detener tus sueños, simplemente porque se sienten intimidados por tu talento. No dejes que los cumplidos te distraigan y no permitas que los insultos te afecten. No te rindas. No solo entrenes tu cuerpo desde el punto de vista físico, sino también tu mente. Déjate guiar por tu voz interior”.