What the...?! Danny León Un poco de cross-training de Danny León!

"En casa [en España] no lo entendían, pero ahora que el skate se ha convertido en deporte olímpico y me ven en la tele, lo entienden mejor. Pero en aquella época me decían: '¡Esperemos que crezcas y dejes el skate porque no vas a vivir de ello! Ese era el tipo de cosas que oía a los profesores, aunque algunos me apoyaban".

"Intento marcar la diferencia, intento hacer trucos que no se hayan hecho antes, o juntar trucos de una forma que nunca se haya hecho antes, o hacerlos en un lugar en el que nadie haya pensado antes. Busco cosas que la gente no vaya a hacer. Ahí es donde está mi creatividad... así es como patino, eso es lo que intento hacer".

