Kyoka nació y creció en Osaka. Tras estudiar kárate cuando era niña, dio el salto al baile freestyle donde tuvo una carrera meteórica.

En el estudio su técnica era excepcional al emplear la mentalidad propia de las artes marciales. Con ocho años su estilo único y fluidez llamó la atención de Maika , la excelente bailarina de hip-hop y freestyle. Ese mismo año las dos formaron su icónica crew, Rushball .

Gracias a Rushball, Kyoka empezó a destacar, apoyada en su enorme confianza. Demostró que era capaz de dominar cualquier género. Esto le llevó a entrenar con bailarines y especialistas en artes marciales de todo el mundo. La artista hace gala de un don especial para mezclar muchos estilos deferentes como capoeira , flamenco y shorinji, siempre con un toque personal.

Kyoka aprende shorinji

Cada semana en Osaka un gran número de bailarines hacen cola para ir al estudio con el objetivo de entrenar con Kyoka y aprender algo de coreografía en sus clases.

Basta echar un vistazo a su cuenta en Instagram para notar sus habilidades artísticas. Kyoka se interesa por todo, R'n'B de los 90, hip-hop de la vieja escuela, funk, afro-beats… Siempre muestra una embriagadora energía femenina, además de confianza, creatividad y fluidez.

No es fácil tener la oportunidad de hablar con Kyoka, que cuenta con seguidores por todo el mundo y ha participado en campañas publicitarias para compañías como Calvin Klein, Nike Air Max, adidas Superstar y BABY-G.

A pesar de su éxito y de lo apretada de su agenda, el 2020 ha enseñado a Kyoka que lo importante es divertirse, estar abierta a nuevos retos, y bailar a su manera.

Con esta bailarina siempre puedes esperar lo inesperado. A través de estas líneas Kyoka nos explica cómo ha sido su camino artístico y vital.

1. El karate fue el paso previo al baile

“Practiqué el karate durante mi niñez y cuando lo dejé intenté encontrar otra ocupación. En aquella época en Japón, a finales de los 90, estaban de moda algunos bailarines. Eso, junto con el hip-hop, empezó a interesarme. Había un grupo de chicas en especial que se llamaban Morning Musume que me influenciaron en mis comienzos con el baile”.

2. Le viene de familia

“En mi estilo de baile hay una clara influencia del karate. La forma, precisión, posición y manera de mover los pies en el karate. Mezclo eso con mi forma de bailar. Aprendí capoeira porque mi familia está muy metida en los deportes de contacto, artes marciales y lucha. Lo llevo en la sangre”.

Kyoka y Edvanir José Dos Santos en un entrenamiento de capoeira © Keisuke Kato/Red Bull Content Pool

3. No le interesan los estereotipos

“Aprendí sobre la base del freestyle pero se podría decir que mi baile tiende al hip-hop. Siempre me he esforzado para incorporar otros géneros. Para las chicas es difícil bailar de forma potente y ser respetadas por ello. Mi objetivo con el hip-hop es tener mucha fuerza y acabar con los estereotipos. En cuanto a los géneros, ahora estoy muy metida con el Afrobeat”.

4. Sus influencias vienen de la cultura y las tradiciones

“Hay dos aspectos que me sirven de inspiración y tienen influencia en mi baile. Uno son las películas, los filmes que me inspiran no siempre son los típicos de acción sino aquellos que ofrecen emociones profundas. Otro aspecto que tengo muy en cuenta son las tradiciones japonesas, ya sea arquitectura, moda o cultura”.

Kyoka en el Shirofest © Little Shao/Red Bull Content Pool

5. Ve su futuro en el escenario

“No me seduce mucho la idea de convertirme en una bailarina de acompañamiento pero me gustaría trabajar como coreógrafa o bailarina con el artista adecuado. En la actualidad estoy preparando algo muy bueno con un legendario cantante japonés. Me encantaría bailar para alguien como Beyoncé o Usher. Cantantes icónicos que llevan mucho tiempo en la escena del R 'n' B”.

Kyoka durante un taller en el Red Bull Dancers Tour 2019 © Little Shao/Red Bull Content Pool

6. Su motivación es divertirse

“Mi primer objetivo fue ser mejor que Maika. Batir a tu compañera de baile era la manera de mejorar. Mi próximo reto es una gran batalla que haré con mis estudiantes con mi propia coreografía. Lo que más me motiva para seguir bailando es divertirme”.

Kyoka y Maika son las componentes de Rushball © Little Shao/Red Bull Content Pool

7. Quiere crear su propia línea de moda

“Mis marcas favoritas son Ralph Lauren y Evisu. Hace ya tiempo que me encanta el mundo de la moda. Otro gran reto que tengo por delante es crear desde cero mi propia línea de moda. No tiene que ser necesariamente de street wear, ni tampoco de lujo, pero representará mi estilo”.

8. Kyoka sigue a la corriente

“En lo que respecta a la fama, lo único que puedo decir es que me encanta bailar. Lo único que podría hacer es bailar pero nunca soñé con convertirlo en mi carrera. No hubo ningún momento en el que supe que lo había “conseguido”. Siempre he hecho lo que he querido y he bailado en la forma en la que he querido bailar”.

La fluidez de Kyoka es única © Little Shao/Red Bull Content Pool

9. Se trata de expresarte a ti misma

“Solía ser tímida pero seguí el consejo de uno de mis maestros que me dijo que fuese libre, esa confianza cambió mi baile para siempre. Me di cuenta de que el baile refleja tu personalidad como si fuese un espejo. En estos momentos no hay ninguna competición específica que quiero ganar. No estoy batallando sino que me he volcado en crear contenido tomando como base la cultura tradicional japonesa”.

Echa un vistazo al ejemplo que hay bajo estas líneas:

10. Sabe lo importante que es aumentar los horizontes

“Mi consejo para las bailarinas que empiezan es que intenten ampliar sus horizontes. Pon todo a prueba, nunca dejes de experimentar. Cuando no te guste algo, piensa por qué no te gusta ese estilo o movimiento. Concéntrate siempre en mejorar. Sal de tu zona de confort, aumenta tu rango de visión, así evolucionará tu baile”.