Conoce a las estrellas surferas de un verano que hizo historia

se ha establecido como una de las mayores potencias del surf femenino, una campeona mundial que no tiene miedo a competir contra los chicos.

La temporada siguiente era ya una de las surfers a seguir en el World Tour. Y no defraudó: ganó tres eventos y reclamó su primera corona mundial , desbancando a la cuatro veces campeona y defensora del título, Stephanie Gilmore. En 2011, a los 18 años, se convirtió en la persona más joven, hombre o mujer, en ganar un título mundial de surf.

A parte de la presión de sus propios rivales y compañeros, fueron sus tres hermanos mayores quienes le proporcionaron a Caroline todo el incentivo y motivación necesarios para ascender a los primeros puestos del surf. A pesar de inclinarse por la competición ecuestre a una edad temprana, no pudo resistirse al "pique entre hermanos surfistas". Y es que lo tenía todo para triunfar, empezando por las instalaciones de entrenamiento perfectas: la casa familiar en Melbourne Beach , Florida (EE.UU.).

Vans U.S. Open Pro Junior Championships

Con 11 años ganó el Sub-12 Surfing America Prime, el título amateur más prestigioso de Estados Unidos. Desde entonces, ha ganado 17 títulos, incluido el Campeonato ISA Sub-16 (2016), el Vans U.S. Open Pro Junior Championships (2015 y 2016) y dos títulos consecutivos de la National Scholastic Surfing Association (2014 y 2015).

Poco a poco, su carrera iba sumando puntos: desde convertirse en profesional con sólo 13 años hasta entrar en la selección de surf de Estados Unidos. Pero esto no era más que el comienzo. Tras asegurarse el segundo puesto en el ranking del Championship Tour de la WSL en 2019 y ganar el Super Girl Pro en 2020, Caroline parece lista para continuar su ascenso a la cima del mundo del surf.

Ítalo nació en la pequeña comunidad de Baía Formosa, en Rio Grande do Norte, en la costa noreste de Brasil, en 1994, y se enamoró del surf desde bien pequeñito. Comenzó a surfear con las tablas prestadas de sus primos.

Italo Ferreira, on fire en Keramas

10 cosas que no sabías sobre Kelly Slater

Julian Wilson nació en una familia de surfistas en la Gold Coast australiana. Surfea desde que tiene uso de razón, por lo que no debería sorprendernos que rápidamente consiguiera títulos nacionales tanto en longboard como en shortboard .

Julian Wilson no hace nada a medias

'Scratching the Surface'

Julian es el ganador más joven del Surfer Poll en el premio a la 'Mejor Actuación del Año' , galardón que obtuvo por su papel en el vídeo 'Young Guns III' de Quiksilver. En 2010, Julian lanzó su propia película, 'Scratching the Surface' , que fue el resultado de un año de parón competitivo.

